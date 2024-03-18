NBA.. إيرفينغ يقود مافريكس للفوز على ناغتس في اللحظة الأخيرة
سجل لوكا دونتشيتش 37 نقطة، وأحرز كايري إيرفينغ رمية ناجحة بيده اليسرى مع انطلاق شارة نهاية المباراة، ليفوز دالاس مافريكس على دنفر ناغتس 107-105 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وعوض دنفر تأخره بفارق 13 نقطة في الربع الأخير، وتقدم 105-102 قبل أن يدرك دونتشيتش التعادل بفضل رمية ثلاثية قبل 25.1 ثانية على النهاية.
وبعد أن فشلت تسديدة جمال موراي خلال الاستحواذ الأخير لدنفر على الكرة، طلب دالاس وقتا مستقطعا قبل أن يسجل إيرفينج نقطة الفوز قبل صفارة النهاية.
وسجل إيرفينغ 24 نقطة وتسع تمريرات حاسمة، وأضاف ديريك ليفلي 14 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، واستحوذ بي.جيه واشنطن على 11 كرة مرتدة.
وسجل موراي 12 من 23 نقطة في الربع الأخير، ليكون أفضل مسجلي ناغتس، وأضاف مايكل بورتر جونيور 20 نقطة، ونيكولا يوكيتش 16 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وسبع تمريرات حاسمة، وسجل آرون جوردون 11 نقطة.
وفي مباريات أخرى، تغلب ميلووكي باكس 140-129 على فينكس صنز، وخسر ديترويت بيستونز 104-101 أمام ضيفه ميامي هيت.
وخسر واشنطن ويزاردز 130-104 على مضيفه بوسطن سيلتيكس، وتغلب أورلاندو ماجيك 111-96 على تورونتو رابتورز.
وفاز سان أنطونيو سبيرز على ضيفه بروكلين نيتس 122-115 بعد وقت إضافي، فيما خسر لوس أنجليس كليبرز 110-93 أمام أتلانتا هوكس.