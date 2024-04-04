أبناء توأم أسطورة مانشستر يونايتد يوقعان عقودا احترافية مع النادي
يسير توأم دارين فليتشر لاعب مانشستر يونايتد السابق على خطى والدهم بتوقيع أول عقد احترافي لهما في أولد ترافورد.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإنه من المقرر أن يواصل التوأم جاك وتايلر فليتشر تطورهما مع مانشستر يونايتد بعد إبرام أول عقودهما الاحترافية بعد أن بلغا 17 عامًا.
وكان الثنائي قد صقلا مهاراتهما في الأصل على أرض الملعب مع مانشستر سيتي، قبل أن يقررا "تبديل الأكاديمية" الصيف الماضي للانضمام إلى والدهما في كارينغتون، في صفقة تبلغ قيمتها 1.25 مليون جنيه إسترليني.
ودارين فليتشر البالغ من العمر 40 عامًا، له دور مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد، ويعمل بشكل وثيق مع المدرب إيريك تين هاغ.
وأوضحت الصحيفة أنه تم تحديد واحد على الأقل من أبناء فليتشر لمتابعة طريقه إلى الفريق الأول، بعدما أثار لاعب خط الوسط جاك إعجاب تين هاغ وتم ضمه سريعًا إلى تدريب الفريق الأول.
وفي الوقت ذاته، يقدم تايلر، وهو لاعب وسط مركزي، عملا جيدا مع فريق الشباب.
وتألق كلا اللاعبين في الأكاديمية هذا الموسم، حيث يتصدر مانشستر يونايتد جدول الدوري تحت 18 عامًا، بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي.
وظهر الثنائي المرموق أيضًا في حملة "adidas" الترويجية جنبًا إلى جنب مع اللاعب الأسكتلندي الدولي سكوت مكتوميناي.
ووقع كلاهما عقديهما الاحترافيين في نفس اليوم، وظهرا معًا أمام الكاميرات وهما يرتديان معدات تدريب متطابقة.
لكن يبدو أن الثنائي يسيران في مسارات مختلفة على الجهة الدولية.
وشارك تايلر في بطولة تحت 17 عامًا مع أسكتلندا، وهي نفس الدولة التي مثّلها والده 80 مرة، بينما بدأ جاك في قبول الاستدعاءات لمنتخب إنجلترا على مستوى الشباب، البلد الذي وُلد فيه.
وتواجه الثنائي وجها لوجه في مباراة دولية تحت 16 عامًا في فبراير من العام الماضي، حيث حصل جاك على تمريرة حاسمة ليفوز منتخب إنجلترا 3/0.
وكان فليتشر، الذي لعب أكثر من 300 مباراة مع مانشستر يونايتد وفاز بـ10 ألقاب كبرى مع النادي، أحد القوى الدافعة وراء إقناع الثنائي بالانتقال إلى أولد ترافورد الصيف الماضي.
ولم يكن فليتشر أول لاعب من مانشستر يونايتد يرسل أطفاله إلى أكاديمية مانشستر سيتي، حيث فعل واين روني وفيل نيفيل وروبن فان بيرسي الشيء نفسه؛ بسبب تفوق أكاديمية مانشستر سيتي.
وكان فليتشر عنصرًا رئيسا في خط الوسط للمدرب أليكس فيرغسون في الوقت الذي كان فيه مايكل كاريك وبول سكولز جزءًا من فريق النجوم البارزين في الفريق.
وأنهى فليتشر مسيرته بحصوله على خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وألقاب كبرى أخرى.
واعتزل فليتشر عام 2019 بعد أن توقفت مسيرته في السابق بسبب التهاب القولون التقرحي، وبدأ مسيرته المهنية خارج الملعب في مانشستر يونايتد.