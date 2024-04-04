أبناء توأم أسطورة مانشستر يونايتد يوقعان عقودا احترافية مع النادي

يسير توأم دارين فليتشر لاعب مانشستر يونايتد السابق على خطى والدهم بتوقيع أول عقد احترافي لهما في أولد ترافورد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإنه من المقرر أن يواصل التوأم جاك وتايلر فليتشر تطورهما مع مانشستر يونايتد بعد إبرام أول عقودهما الاحترافية بعد أن بلغا 17 عامًا.

وكان الثنائي قد صقلا مهاراتهما في الأصل على أرض الملعب مع مانشستر سيتي، قبل أن يقررا "تبديل الأكاديمية" الصيف الماضي للانضمام إلى والدهما في كارينغتون، في صفقة تبلغ قيمتها 1.25 مليون جنيه إسترليني.

ودارين فليتشر البالغ من العمر 40 عامًا، له دور مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد، ويعمل بشكل وثيق مع المدرب إيريك تين هاغ.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تحديد واحد على الأقل من أبناء فليتشر لمتابعة طريقه إلى الفريق الأول، بعدما أثار لاعب خط الوسط جاك إعجاب تين هاغ وتم ضمه سريعًا إلى تدريب الفريق الأول.