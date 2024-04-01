رد صادم من إنريكي على أزمة تغيير مبابي (فيديو)

وجه لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، ردا صادما بشأن الأسئلة المتكررة عن نجم فريقه كيليان مبابي، والذي أظهر غضبه الواضح عقب استبداله في مواجهة مارسيليا، خلال القمة التي جمعتهما، مساء الأحد.

وتغلب باريس سان جيرمان على مضيفه مارسيليا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلدوروم، ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الفرنسي.

وقرر إنريكي استبدال مبابي، في الدقيقة 63 من عمر المباراة، وشارك غونزالو راموس بديلاً عنه.

وبدا الاستياء على وجه مبابي أثناء استبداله، وصافح مدربه إنريكي بصورة فاترة، قبل التوجه لمقاعد البدلاء.