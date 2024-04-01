رد صادم من إنريكي على أزمة تغيير مبابي (فيديو)
وجه لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، ردا صادما بشأن الأسئلة المتكررة عن نجم فريقه كيليان مبابي، والذي أظهر غضبه الواضح عقب استبداله في مواجهة مارسيليا، خلال القمة التي جمعتهما، مساء الأحد.
وتغلب باريس سان جيرمان على مضيفه مارسيليا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلدوروم، ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الفرنسي.
وقرر إنريكي استبدال مبابي، في الدقيقة 63 من عمر المباراة، وشارك غونزالو راموس بديلاً عنه.
وبدا الاستياء على وجه مبابي أثناء استبداله، وصافح مدربه إنريكي بصورة فاترة، قبل التوجه لمقاعد البدلاء.
وقال إنريكي في تصريحاته عقب المباراة: "إنها دائمًا النغمة نفسها كل أسبوع، هذا الأمر مُتعب، أنا المدرب، وأتخذ القرارات كل يوم، وهذا ما سأفعله حتى آخر يوم لي في باريس سان جيرمان".
وأضاف: "أحاول دائمًا العثور على الحل الأفضل بالنسبة لباريس، في بعض الأحيان يمكن أن أكون مخطئا، ولكن أعتقد أني محق هذه المرة".
وحين وجه إليه المذيع سؤالا بأنهم هذه المرة يفهمون القرار لسوء مستوى مبابي رد عليهم قائلا: "وإذا لم تفهموه فأنا لا أبالي".
يذكر أنه عقب المباراة، نشر مبابي صورة له عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستغرام"، يظهر فيها وهو يحمل شارة القيادة في يده بعدما أزالها من ذراعه، قبل خروجه من أرض الملعب، في لقطة فسرها الكثيرون بأنها صورة الوداع.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري، ومن المتوقع مغادرته في صفقة انتقال حر إلى ريال مدريد، وفقًا لتأكيدات تقارير الصحف الإسبانية والفرنسية.
الفوز جعل باريس سان جيرمان أقرب لحسم الدوري؛ إذ رفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق 12 نقطة عن بريست أقرب ملاحقيه، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.
فيما تجمد رصيد مارسيليا عند 39 نقطة في المركز السابع.