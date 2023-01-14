على رأسهم بنزيما.. هل تجاهل نجوم ريال مدريد الكبار كريستيانو رونالدو؟

كما أن بنزيما ورونالدو كذلك لم ينشرا أي شيء عن هذه الزيارة عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك لم يفعل توني كروس أو لوكا مودريتش، زميلا "الدون" السابقان.

وأنقذ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ركلة الترجيح الأخيرة من خوسيه غايا ليمنح ريال مدريد الفوز 4-3 على فالنسيا بعد التعادل 1-1 في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية يوم الأربعاء الماضي ليضرب موعدا مع برشلونة في النهائي.

وبالمثل، أنقذ مارك-أندريه تير شتيغن حارس النادي الكتالوني ركلتي ترجيح ليمنح برشلونة الفوز 4-2 على ريال بيتيس بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في قبل النهائي.