حكيمي يحرج مذيعة بسبب مبابي (فيديو)

وقال الحكيمي الذي يستمر عقده مع النادي الباريسي حتى يونيو 2025: "أعلم جيدا أن كيليان لن يواصل معنا، سيغادر وهنا لا أملك إلا أن أتمنى له مستقبلا أمثل في فريقه المقبل، لكننا الآن في باريس وأنا مطالب بالحديث عن البي آس جي، أتمنى أن يكون قادم فريقي جيدا ومثاليا."

وكان مبابي وأشرف الحكيمي اللذان يرتبطان بعلاقة صداقة متينة جدا، حضرا فعاليات حفل جوائز الأفضل في الدوري الفرنسي الممتاز لموسم 2023/2024، والذي أقيم الإثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وشهدت الحفل التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، سيطرة تامة من لاعبي فريق باريس سان جيرمان بتتويج الحارس الإيطالي دوناروما بجائزة أفضل حارس في الموسم الحالي وزميله زائير إيمري أفضل لاعب صاعد فيما يتواصل تباعا الكشف عن بقية جوائز "الليغ 1".