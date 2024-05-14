حكيمي يحرج مذيعة بسبب مبابي (فيديو)
أحرج النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، مذيعة فرنسية وذلك أثناء سؤاله عن مغادرة هداف الدوري الفرنسي واستعداده للانتقال إلى ريال مدريد.
وخلال حفل توزيع جوائز الموسم 2023 ـ 2024 للدوري الفرنسي للمحترفين للدرجتين الأولى والثانية، مساء الإثنين سألت المذيعة أشرف الحكيمي عن شعوره وهو يشهد رحيل اللاعب الأقرب منه في البي آس جي، والذي يعد بمثابة صديقه الحميم، لكن لاعب منتخب المغرب أكد لها أن تفكيره الآن منصب على باريس سان جيرمان لأنه لا يزال لاعبا لهذا النادي ولن يتحدث إلا عنه.
وقال الحكيمي الذي يستمر عقده مع النادي الباريسي حتى يونيو 2025: "أعلم جيدا أن كيليان لن يواصل معنا، سيغادر وهنا لا أملك إلا أن أتمنى له مستقبلا أمثل في فريقه المقبل، لكننا الآن في باريس وأنا مطالب بالحديث عن البي آس جي، أتمنى أن يكون قادم فريقي جيدا ومثاليا."
وكان مبابي وأشرف الحكيمي اللذان يرتبطان بعلاقة صداقة متينة جدا، حضرا فعاليات حفل جوائز الأفضل في الدوري الفرنسي الممتاز لموسم 2023/2024، والذي أقيم الإثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.
وشهدت الحفل التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، سيطرة تامة من لاعبي فريق باريس سان جيرمان بتتويج الحارس الإيطالي دوناروما بجائزة أفضل حارس في الموسم الحالي وزميله زائير إيمري أفضل لاعب صاعد فيما يتواصل تباعا الكشف عن بقية جوائز "الليغ 1".