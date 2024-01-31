"أصعب غريب".. قصة المغامر الذي منحته الجزائر تأشيرة وتفاعل معه ماسك
وافقت سفارة الجزائر في بريطانيا على طلب المغامر البريطاني الشهير روسل كوك المعروف باسم "أصعب رجل غريب" وتفاعل معه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.
ونشر روسل كوك تغريدة أعرب فيها عن رغبته في الحصول على تأشيرة دخول الجزائر، لاستكمال مغامرة خيرية.
وما زاد من التفاعل مع القصة دخول إيلون ماسك، مالك منصة "X"، على الخط، الذي اعتبر أن هذا التفاعل مع طلب روسل كوك يجعل منصته مميزة.
وقال روسل كوك في تغريدته: "لدينا مشكلة صغيرة، لم نتمكن من الحصول على تأشيرات لدخول الجزائر، وإذا لم نحصل عليها، فستنتهي اللعبة".
وأضاف: "كنت أركض لمدة 278 يومًا، وقطعت ما يقرب من 12000 كيلومتر عبر 13 دولة وجمعت أكثر من 140 ألف جنيه إسترليني للأعمال الخيرية في محاولتي لأن أصبح أول شخص على الإطلاق يركض على طول أفريقيا بأكملها".
وتابع: "لكن كل هذا يتوقف الآن تمامًا على ما إذا كان بإمكاننا الحصول على إذن من الجزائر للسماح لنا بالعبور عبر هذه الحدود مع موريتانيا، هذا هو الخيار الوحيد المتبقي لنا، لذا، يا الجزائر، إذا كنت تستمعين، يرجى التواصل معي، سيكون شرفًا كبيرا زيارة بلدكم الجميل".
وشاهد التغريدة أكثر من 3.5 مليون متابع.
وأكدت سفارة الجزائر في بريطانيا عدم ممانعتها منح روسل كوك "أصعب رجل غريب" تأشيرة دخول الجزائر، واستكمال رحلته، بعد رحلة طويلة في أدغال أفريقيا.
وردت السفارة: "يرجى تقديم طلب التأشيرة الخاص بك من مكان تواجدك، ستمنحك بعثاتنا تأشيرة مجاملة على الفور، يمكنك تقديم طلبك إما إلى سفاراتنا في باماكو عاصمة جمهورية مالي أو داكار أو نواكشوط أو إلى قنصليتنا في نواذيبو (موريتانيا)".
وجاء رد روسل كوك: "شكرا جزيلا لجميع المشاركين، لا أستطيع الانتظار لزيارة الجزائر".
في حين كتب إيلون ماسك: "وهذا النوع من التفاعل هو ما يجعل 𝕏 مميزًا".
ويريد روسل كوك إتمام مسار طويل مشيا على الأقدام؛ بهدف جمع مبالغ مالية لنشاطات خيرية.
ويتواجد روسل كوك، البالغ من العمر 26 عامًا، حاليا في موريتانيا.
وروسل كوك من ورثينغ، غرب ساسكس، وبدأ تحديه من أقصى نقطة في جنوب أفريقيا، في أبريل الماضي، ويريد إنهاء المغامرة عند أقصى نقطة في شمال تونس.
ويحظى المغامر الشاب بدعم من عدد من المشاهير لقضاياه الخيرية.