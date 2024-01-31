"أصعب غريب".. قصة المغامر الذي منحته الجزائر تأشيرة وتفاعل معه ماسك

وأضاف: "كنت أركض لمدة 278 يومًا، وقطعت ما يقرب من 12000 كيلومتر عبر 13 دولة وجمعت أكثر من 140 ألف جنيه إسترليني للأعمال الخيرية في محاولتي لأن أصبح أول شخص على الإطلاق يركض على طول أفريقيا بأكملها".

وتابع: "لكن كل هذا يتوقف الآن تمامًا على ما إذا كان بإمكاننا الحصول على إذن من الجزائر للسماح لنا بالعبور عبر هذه الحدود مع موريتانيا، هذا هو الخيار الوحيد المتبقي لنا، لذا، يا الجزائر، إذا كنت تستمعين، يرجى التواصل معي، سيكون شرفًا كبيرا زيارة بلدكم الجميل".

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وأكدت سفارة الجزائر في بريطانيا عدم ممانعتها منح روسل كوك "أصعب رجل غريب" تأشيرة دخول الجزائر، واستكمال رحلته، بعد رحلة طويلة في أدغال أفريقيا.