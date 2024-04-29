أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تصوت لصالح وضع حد للإنفاق

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الاثنين، إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وافقت، من حيث المبدأ، على تطبيق حد أقصى للإنفاق، بعد حصولها على دعم الأغلبية، ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي في يونيو المقبل.

ووافقت الأندية مبدئيا على وضع حد لمقدار ما تنفقه الأندية، وسيكون الحد الأقصى المقرر هو مقدار المال الذي يحققه النادي الأقل ربحا في الدوري من حقوق البث التلفزيوني.

وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" إن الإجراء نوقش في اجتماع المساهمين في الدوري الإنجليزي الممتاز في لندن، اليوم الاثنين.

وأضافت أن الحد الأقصى يمكن أن يدخل حيز التنفيذ بحلول موسم 2025/2026.

وقالت صحيفة "إندبندنت" إن 16 ناديا صوتت لصالح المشروع الجديد، مع امتناع تشيلسي، واعتراض مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأستون فيلا.