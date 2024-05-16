تشافي مهووس بضم هذا اللاعب إلى برشلونة

وقال تشافي في تصريحات سابقة، إنه معجب باللاعب نيكو ويليامز موضحًا أنه صاحب موهبة استثنائية ويمكنه أن يُحدث الفارق، ويتمتع بشخصية قوية ولا يمكن إيقافه.

وأكدت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن ويليامز تلقى بالفعل اهتمامًا من جانب برشلونة من قبل، ولكن إدارة أتلتيك بلباو أغلقت تمامًا الباب أمام رحيل اللاعب الموهوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن طريق برشلونة للتفاوض مع بلباو حول اللاعب سيكون مغلقًا تمامًا، وبالتالي سيكون الحل الوحيد لاستقطاب اللاعب هو دفع الشرط الجزائي.

وسجل نيكو ويليامز صاحب الـ 21 عامًا 4 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم ، وصنع 11 هدفًا لزملائه.