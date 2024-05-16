تشافي مهووس بضم هذا اللاعب إلى برشلونة
تمسَّك المدرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، بضم أحد نجوم الدوري الإسباني لاستقدامه إلى صفوف العملاق الكتالوني خلال الموسم المقبل.
ويرغب برشلونة في تدعيم صفوفه لاستعادة الألقاب في الموسم المقبل، بعدما خرج الفريق الكتالوني خالي الوفاض من الموسم الحالي بخسارة لقب الدوري وتوديع دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية.
وأبدى تشافي تمسكه بضم اللاعب نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو الإسباني في الموسم المقبل لتدعيم مركز الجناح الأيسر.
وكشفت صحيفة (ريليفو) الإسبانية عن تمسك تشافي هيرنانديز بصفقة ويليامز لتدعيم الجانب الهجومي، رغم أن ناديه يستبعد تمامًا فكرة رحيل اللاعب الذي جدد عقده مؤخرًا حتى عام 2027.
ويشمل عقد نيكو ويليامز مع بلباو شرطًا يسمح له بالرحيل مقابل 50 مليون يورو.
وقال تشافي في تصريحات سابقة، إنه معجب باللاعب نيكو ويليامز موضحًا أنه صاحب موهبة استثنائية ويمكنه أن يُحدث الفارق، ويتمتع بشخصية قوية ولا يمكن إيقافه.
وأكدت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن ويليامز تلقى بالفعل اهتمامًا من جانب برشلونة من قبل، ولكن إدارة أتلتيك بلباو أغلقت تمامًا الباب أمام رحيل اللاعب الموهوب.
وأشارت الصحيفة إلى أن طريق برشلونة للتفاوض مع بلباو حول اللاعب سيكون مغلقًا تمامًا، وبالتالي سيكون الحل الوحيد لاستقطاب اللاعب هو دفع الشرط الجزائي.
وسجل نيكو ويليامز صاحب الـ 21 عامًا 4 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم ، وصنع 11 هدفًا لزملائه.