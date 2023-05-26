تيباس: الليغا يمكنها القضاء على العنصرية خلال 6 أشهر
قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إن الليغا يمكن أن تقضي على العنصرية في كرة القدم الإسبانية في غضون ستة أشهر إذا مُنحت سلطات عقابية كافية.
وتصدرت القضية عناوين الصحف، يوم الأحد الماضي، عندما تعرض فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد لإساءة عنصرية من جماهير فالنسيا، وأشار النجم البرازيلي إلى أن الليغا "تنتمي إلى العنصريين".
وقدم ريال مدريد شكوى بشأن جريمة كراهية إلى مكتب المدعي العام الإسباني.
وقدم تيباس ردًا ضعيفا على فينيسيوس على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي اعتذر عنه لاحقًا، وفي مؤتمر صحفي، أمس الخميس، اشتكى من أن أيدي الدوري مقيدة بالقوانين، مما يعني أن الليغا يمكنها حاليًا تحديد الحوادث والإبلاغ عنها ونادرا ما يتم تطبيق العقوبة.
وقال تيباس في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت": "ما نريده هو القدرة على القيام بالمزيد من الأشياء، بالقوة التي نحن مقتنعون بها في غضون أشهر سيتم حل هذا الأمر".
وأضاف: "نحن نسير على الطريق القانوني، وأعتقد أنه في غضون 6 أشهر سيكون هذا عند الصفر وسنكون أفضل دوري في العالم، الكفاءات التي نريدها هي لتلك السلوكيات التي لا تطاق".
وأوضح تيباس: "لقد تمكنا من السيطرة الاقتصادية لمنع أنديتنا من الإفلاس، لذلك إذا تم منحنا الكفاءات، فيمكننا وضع حد لذلك".
وأتم رئيس الليغا: "غدا، سيتم إرسال بيان إلى رئيس الحكومة والأحزاب السياسية يطالب بتعديل القانون بشكل عاجل ضد العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب".
ولدى سؤاله عن سبب عدم تقديم الليغا لمثل هذا الطلب من قبل، قال تيباس: "ربما كان هذا خطأ من جانبنا أيضًا، لكننا اعتقدنا أننا نحرز تقدمًا في المحاكم عندما قدمنا شكاوى بشكل مباشر، لقد رأينا أن هذا ليس كافيًا ونحن بحاجة لحركة أكبر وسرعة أكبر لحل هذه المشكلات بسرعة أكبر".
في غضون ذلك، قال تيباس إن فينيسيوس سيحصل على دعمه الكامل إذا قرر الخروج من الملعب في مواجهة المزيد من الإساءات العنصرية.
وأضاف: "إذا شعر بالتأثر بالطبع سأشجعه على مغادرة الملعب، يمكن أن يغادر هو والفريق بأكمله، هذا قرار الحكم، لكنني أشجعه على مغادرة الملعب، سأدعمه شخصيًا ومن الليغا".
وأنشأت الليغا 2015 قنوات مخصصة للإبلاغ، عبر البريد الإلكتروني وموقعها الإلكتروني؛ من أجل تسريع تحديد الأشخاص الذين ينخرطون في سلوك عنصري.
ونفى تيباس أن تكون إسبانيا دولة عنصرية، لكنه اعترف بأنه قلق بشأن صورة الدوري على مستوى العالم في ضوء الاتهامات الأخيرة، رغم أنه لا يعتقد أن ذلك سيثني اللاعبين السود عن التوقيع مع أندية الليغا.
وقال تيباس إنه سيتحدث إلى فينيسيوس عندما "تهدأ الأمور"، لكنه اتصل بالجهات الراعية لتقديم التطمينات.
وأتم: "نعتقد أنه لا يعكس الواقع، هذا أمر غير متوقع وصعب ولكن علينا مواجهته، لا يمكننا الاختباء والبكاء في الزاوية".
وأكد: "نحن نحمي الرياضيين السود من أي عنصرية. وسنواصل حمايتهم من أي إهانات يتلقونها في الملعب، في حياتهم المهنية وخارج حياتهم المهنية".