تيباس: الليغا يمكنها القضاء على العنصرية خلال 6 أشهر

قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إن الليغا يمكن أن تقضي على العنصرية في كرة القدم الإسبانية في غضون ستة أشهر إذا مُنحت سلطات عقابية كافية.

وتصدرت القضية عناوين الصحف، يوم الأحد الماضي، عندما تعرض فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد لإساءة عنصرية من جماهير فالنسيا، وأشار النجم البرازيلي إلى أن الليغا "تنتمي إلى العنصريين".

وقدم ريال مدريد شكوى بشأن جريمة كراهية إلى مكتب المدعي العام الإسباني.

وقدم تيباس ردًا ضعيفا على فينيسيوس على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي اعتذر عنه لاحقًا، وفي مؤتمر صحفي، أمس الخميس، اشتكى من أن أيدي الدوري مقيدة بالقوانين، مما يعني أن الليغا يمكنها حاليًا تحديد الحوادث والإبلاغ عنها ونادرا ما يتم تطبيق العقوبة.