الهلال يفاجئ العين

وحسب التقرير ذاته، فإن جمهور الهلال يجهز لـ"تيفو" سري سوف يتم الكشف عنه بشكل مفاجئ خلال المباراة مباشرة.

وتعد تلك من المرات القليلة التي يتم إدخال بونو لقائمة الهلال الآسيوية؛ حيث يتم الاعتماد في الغالب على الحارس السعودي محمد العويس الذي لعب مباراة الذهاب.

ويغيب عن الهلال مهاجمه الأساسي ميتروفيتش الذي لم يكتمل شفاؤه.