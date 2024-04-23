الهلال يفاجئ العين
كشفت تقارير صحفية سعودية، اختيارات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لأجانب الفريق أمام العين الإماراتي.
ويحل العين ضيفا على الهلال في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما فاز الفريق الإماراتي ذهابا 4/2.
ونجح العين في ربع النهائي في إقصاء النصر السعودي بعد مواجهتين قويتين للغاية في الإمارات والسعودية.
وحسب صحيفة الرياضية، فإن جيسوس قرر استبعاد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من قائمة أجانب الفريق وضم الحارس المغربي ياسين بونو، بالإضافة إلى الرباعي سافيتش ونيفيز ومالكوم وميشائيل.
وحسب التقرير، سوف يتم الإعلان عن الاختيارات الرسمية للهلال فيما يخص أجانبه للاجتماع الفني الخاص بالمباراة.
ورغم الإعلان عن استبعاده، قام كوليبالي بنشر صورة له عبر إنستغرام بعنوان يوم المباراة مع شعار ناديي الهلال والعين.
وحسب التقرير ذاته، فإن جمهور الهلال يجهز لـ"تيفو" سري سوف يتم الكشف عنه بشكل مفاجئ خلال المباراة مباشرة.
وتعد تلك من المرات القليلة التي يتم إدخال بونو لقائمة الهلال الآسيوية؛ حيث يتم الاعتماد في الغالب على الحارس السعودي محمد العويس الذي لعب مباراة الذهاب.
ويغيب عن الهلال مهاجمه الأساسي ميتروفيتش الذي لم يكتمل شفاؤه.