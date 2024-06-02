الرجاء والوداد.. ديربي قتل الأحلام في الدوري المغربي

يتابع عشاق الكرة المغربية، اليوم الأحد، لقاء الديربي الذي يجمع بين الرجاء والوداد على الملعب البلدي برشيد في الجولة قبل الأخيرة للدوري المغربي.

وستكون مواجهة الديربي هذه المرة بحسابات مختلفة، خاصة أن الوداد خارج الصورة في صراع المنافسة على التتويج بلقب الدوري.

ولكن الوداد يبحث عن قتل أحلام جاره الرجاء الذي يتطلع بكل قوة لحسم اللقب في الموسم الحالي في ظل صراع مثير مع الجيش الملكي.

وتسرد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز العناوين العريضة لمواجهة الديربي بين الرجاء والوداد: