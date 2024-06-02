الرجاء والوداد.. ديربي قتل الأحلام في الدوري المغربي
يتابع عشاق الكرة المغربية، اليوم الأحد، لقاء الديربي الذي يجمع بين الرجاء والوداد على الملعب البلدي برشيد في الجولة قبل الأخيرة للدوري المغربي.
وستكون مواجهة الديربي هذه المرة بحسابات مختلفة، خاصة أن الوداد خارج الصورة في صراع المنافسة على التتويج بلقب الدوري.
ولكن الوداد يبحث عن قتل أحلام جاره الرجاء الذي يتطلع بكل قوة لحسم اللقب في الموسم الحالي في ظل صراع مثير مع الجيش الملكي.
وتسرد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز العناوين العريضة لمواجهة الديربي بين الرجاء والوداد:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في تمام الساعة الـ8:00 من مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة الساعة الـ6:00 مساء بتوقيت المغرب.
وتذاع المباراة عبر قناة الرياضية المغربية بصوت المعلق محمد العدالي.
صراع المنافسة
يتصارع الرجاء مع الجيش الملكي على صدارة ترتيب الدوري المغربي.
ويلعب في التوقيت ذاته، الجيش الملكي مع مضيفه المغرب التطواني في مواجهة أخرى مهمة ضمن صراع المنافسة على اللقب.
ويتصدر الجيش الملكي ترتيب الدوري المغربي برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الرجاء صاحب المركز الثاني في الجولة قبل الأخيرة.
الرجاء وتعزيز التفوق
يسعى الرجاء لتعزيز التفوق في لقاء الديربي، خاصة أن الفريق نجح في تحقيق الفوز خلال مواجهتي الديربي الأخيرتين، بينما لم يعرف الوداد الفوز منذ يوم الـ23 من أكتوبر 2022.
ويتسلح الرجاء بسجله الخالي من الهزائم خاصة أن الفريق يقدم مستويات طيبة مع مدربه الألماني غوزيف زينباور الذي لم يخسر لقاء الديربي من قبل خلال 3 مواجهات ضد الوداد.
ويبدو الفوز الخيار الوحيد للرجاء من أجل الاستمرار في صراع التتويج حتى آخر جولة مع الجيش الملكي.
وفاز الرجاء من قبل بلقب الدوري 12 مرة آخرها موسم 2020-2019، بينما يتطلع الجيش الملكي إلى حسم الدوري للموسم الثاني على التوالي.
ويراهن الرجاء على القوة الضاربة بحضور الحارس أنس الزنيتي ورباعي الدفاع إسماعيل بلمقدم وعبد الله خفيفي ويوسف بلعماري ومحمد بولاكسوت .
ويقود خط الوسط محمد زريدة ومحمد مكعازي وصابر بوغرين ويسري بو زوق وآدم النفاتي مع المهاجم المهدي موهوب.
الوداد وقتل الأحلام
يعيش الوداد موسمًا للنسيان بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أفريقيا، والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري المغربي.
ويحتل الوداد حاليًّا المركز السابع في ترتيب الدوري المغربي برصيد 41 نقطة، ولكن الفريق الودادي يحلم بقتل أحلام الرجاء وإلحاق أول خسارة به وإهداء اللقب للجيش الملكي حال فوز الأخير.
وشن عبد المجيد البرناكي، رئيس نادي الوداد، هجومًا حادًّا ضد اللاعبين في تصريحات إذاعية مؤخرًا مؤكدًا أن هناك لاعبين يختارون المباريات التي يلعبونها، ولكنه عاد واجتمع باللاعبين لتحفيزهم قبل الديربي.
ويعتمد الوداد بقيادة مدربه عزيز بنعسكر على تشكيلة تضم حارس المرمى يوسف المعطي ورباعي الدفاع جمال حركاس وأمين أبو الفتح وأيوب عملود وأيوب بو شتة.
ويقود خط الوسط زكريا دراوي وأنس سرحات ومنتصر لهتيمي، مع ثلاثي الهجوم منير هباش وسيف الدين بوهرة وحمدو الهوني.