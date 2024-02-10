الاتحاد السعودي يشكل لجنة لإدارة ملف كرة القدم
أعلن نادي الاتحاد السعودي موافقة مجلس الإدارة على تكوين لجنة رياضية، لإدارة ملف كرة القدم في النادي الجداوي.
وأصدر نادي الاتحاد بيانًا قال فيه إن مجلس الإدارة وافق على تكوين لجنة رياضية جديدة تضم 3 أعضاء، وتفويضها بالصلاحيات الرياضي والمالية الازمة لأداء عملها بشكل مستقل.
وكشف النادي في بيانه عن أسماء أعضاء اللجنة وهم "دومينجوس أوليفيرا الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد ورامون بلانيس المدير الرياضي، ومدرب الفريق الأول مارسيلو غاريادو".
وستكون اللجنة مسؤولة –وفقًا للبيان- عن اتخاذ القرارات الرياضية المهمة، والعمليات اليومية المتعلقة بكرة القدم داخل النادي.
كما ستكون اللجنة مسؤولة بشكل كامل عن عملية انتقالات اللاعبين.
يذكر أن الاتحاد قد عاد للانتصارات في الدوري السعودي أمام الطائي بعد ثلاث هزائم متتالية ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس متأخرا بفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر.
كما فاز الاتحاد 4-صفر على الفيصلي في دور الثمانية بكأس ملك السعودية ليكمل عقد المتأهلين للدور قبل النهائي.