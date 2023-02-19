مباراة الشباب ضد ناساف بدوري أبطال آسيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
يخوض الشباب السعودي اختبارا صعبا أمام ضيفه ناساف كارشي بطل أوزبكستان مساء اليوم الأحد، على ملعب (الجنوب) في دولة قطر ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الشباب ضد ناساف كارشي في دوري أبطال آسيا، فإلى التقرير التالي:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة بين الشباب وناساف على ملعب (الجنوب) في الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت السعودية وقطر.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق مشاري القرني والكأس 5 بصوت المعلق سمير المعيرفي.
وتذاع أيضا عبر قناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق أحمد البلوشي وتذاع أيضا عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق عصام عبده.
مشوار الفريقين
تأهل الشباب السعودي بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بعدما حقق الفوز على مومباي سيتي الهندي بنتيجة 3-0 و6-0 ثم تغلب على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 3-0 و2-0 ثم فاز على القوة الجوية العراقي بنتيجة 3-0 وتعادلا بنتيجة 1-1.
وصعد ناساف كارشي بعد تخطيه عقبة بني ياس الإماراتي في الدور التمهيدي بنتيجة 2-0 ثم احتل وصافة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط.
وتعادل ناساف كارشي مع السد القطري بنتيجة 1-1 وفاز بنتيجة 3-1 وتغلب على الوحدات الأردني بنتيجة 2-0 وتعادلا بنتيجة 2-2 وخسر أمام الفيصلي السعودي بنتيجة 0-1 وتعادلا دون أهداف.
ولم يسبق أن تقابل الشباب ضد ناساف كارشي في أي مواجهة رسمية.
أسلحة الشباب
يتطلع الشباب للوصول إلى ربع النهائي لأول مرة منذ نسخة 2013 حين بلغ دور الثمانية وودع على يد كاشيوا ريسول الياباني.
وقال الإسباني فيسنتي مورينو المدير الفني لفريق الشباب، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن كل تركيزه ينصب على لقاء ناساف ولا يفكر في ربع النهائي إلا بعد التفكير في تخطي عقبة الفريق الأوزبكي.
وأضاف: "ناساف فريق جيد للغاية ولديه عناصر واعدة وقدرات فنية عالية ومميزة تجعل المواجهة صعبة".
ويعتمد الشباب على تشكيلة تضم حارس المرمى الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو وأمامه جريجورز كوريشوياك وحسان تمبكتي وفواز الصقور وحسان تمبكتي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط رياض شراحيلي وحسين آل منصر وإيفر بانيجا وتركي العمار مع ثنائي الهجوم كريستيان جوانكا أو سانتي مينا وهاتان باهبري.
أوراق ناساف
يتطلع ناساف لمواصلة مفاجآته الآسيوية بعد تأهله عن مرحلة المجموعات على حساب السد القطري.
وقال روزيكول بيردييف، مدرب ناساف، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه جاهز لهذه المواجهة منذ فترة، خاصة أن الموسم لم يبدأ بعد في أوزبكستان والفريق خاض عدة تجارب ودية.
وأشار إلى أن الشباب منافس قوي وصعب ويقدم مستويات مميزة في الدوري السعودي أحد أقوى البطولات المحلية في آسيا.
ويعتمد ناساف على تشكيلة تضم حارس المرمى عبدفوخيد نيماتوف وأمامه الرباعي أومار إيشماردوف وحسين الدين آليكيلوف وديلشود سايتوف وشاروف ماخيدنوف في الدفاع.
ويقود خط الوسط أكمال موزوجوفي وماركو ستانوجيفيتش وباكروم آبدوركيموف وإيفان سولوفييف وأويبيك بيزوروف مع المهاجم خوسين نورشاييف.
وقال عادل عبد الرحمن مدرب الشباب الأسبق لـ"إرم نيوز" إن اللقاء لن يكون سهلا، خاصة أن ناساف قدم مستويات جيدة في مرحلة المجموعات وأطاح بفريق السد.
وأكد أن الشباب لديه العديد من الأسلحة المميزة رغم السماح بمشاركة 4 لاعبين أجانب فقط، موضحا أن قدرات المدرب مورينو وطريقة اللعب ووجود بدائل محلية قوية مثل باهبري ستساعد الشباب على عبور عقبة ناساف.