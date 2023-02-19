مباراة الشباب ضد ناساف بدوري أبطال آسيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

مشوار الفريقين

تأهل الشباب السعودي بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بعدما حقق الفوز على مومباي سيتي الهندي بنتيجة 3-0 و6-0 ثم تغلب على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 3-0 و2-0 ثم فاز على القوة الجوية العراقي بنتيجة 3-0 وتعادلا بنتيجة 1-1.

وصعد ناساف كارشي بعد تخطيه عقبة بني ياس الإماراتي في الدور التمهيدي بنتيجة 2-0 ثم احتل وصافة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط.

وتعادل ناساف كارشي مع السد القطري بنتيجة 1-1 وفاز بنتيجة 3-1 وتغلب على الوحدات الأردني بنتيجة 2-0 وتعادلا بنتيجة 2-2 وخسر أمام الفيصلي السعودي بنتيجة 0-1 وتعادلا دون أهداف.

ولم يسبق أن تقابل الشباب ضد ناساف كارشي في أي مواجهة رسمية.