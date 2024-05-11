النصر السعودي ينافس إنتر ميامي على ضم نجم بروسيا دورتموند
كشفت شبكة سكاي سبورت في ألمانيا، أن النصر السعودي يرغب في ضم نجم منتخب ألمانيا وبروسيا دورتموند ماركو رويس بدءا من موسم 2024 ـ 2025.
ووفقا للمصادر ذاتها فإن فريقي النصر السعودي الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وإنتر ميامي الأمريكي فريق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، من بين أكثر الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب الذي سيبلغ من العمر 31 عاما في موفى شهر مايو الجاري.
وبدأ النصر السعودي وإنتر ميامي في الحصول على معلومات بخصوص طلبات رويس الذي سيكون حرا في 30 يونيو المقبل باعتبار أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وقالت "سكاي سبورت" إن نجم بروسيا دورتموند الذي خاض خلال الموسم الحالي 39 مباراة في كل المسابقات وسجل 8 أهداف، يحظى باهتمام كبير من أندية أمريكية وسعودية وقطيرة وتركية، رغم أن تركيزه الحالي منصب على نهائي دوري أبطال أوروبا في 1 يونيو المقبل على ستاد ويمبلي الشهير أمام ريال مدريد.
وتابعت أن اللاعب الذي يراهن على أول لقب قاري مع دورتموند، سيحدد وجهته المقبلة بعد مواجهة ريال مدريد.
وحمل رويس الذي اختير عامي 2012 و2019 أفضل لاعب ألماني، قميص دورتموند طيلة 12 عاما، وتحديدا منذ موسم 2012ـ 2013، وفي أول موسم له مع الفريق لعب نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه خسر اللقب أمام الغريم بايرن ميونخ.