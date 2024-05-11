النصر السعودي ينافس إنتر ميامي على ضم نجم بروسيا دورتموند

كشفت شبكة سكاي سبورت في ألمانيا، أن النصر السعودي يرغب في ضم نجم منتخب ألمانيا وبروسيا دورتموند ماركو رويس بدءا من موسم 2024 ـ 2025.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن فريقي النصر السعودي الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وإنتر ميامي الأمريكي فريق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، من بين أكثر الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب الذي سيبلغ من العمر 31 عاما في موفى شهر مايو الجاري.

وبدأ النصر السعودي وإنتر ميامي في الحصول على معلومات بخصوص طلبات رويس الذي سيكون حرا في 30 يونيو المقبل باعتبار أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.