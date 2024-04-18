مانويل نوير يحطم رقم أسطورة ريال مدريد ويوجه تحذيرا لأنشيلوتي

كتب الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ اسمه بأحرف ذهبية في صفحات تاريخ دوري أبطال أوروبا، عندما أصبح الأربعاء أكثر حارس مرمى يحقق "كلين شيت" (CLEAN SHEET) أي الحفاظ على نظافة شباكه طوال المباراة في تاريخ المسابقة، وذلك برصيد 58 مباراة.

وعقب فوز بايرن ميونخ على أرسنال (1 ـ 0) وتأهله لنصف نهائي دوري الأبطال للمرة 13 في تاريخه، أصبح نوير (37 عاما) الحارس صاحب أكبر عدد من المباريات دون قبول أي هدف، متجاوزا بذلك أسطورة حقيقية في تاريخ المسابقة ونعني بها حارس ريال مدريد السابق إيكر كاسياس الذي يملك 57 "كلين شيت" في مسيرته الطويلة في دوري الأبطال.

وتأهل بايرن ميونخ الألماني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على آرسنال الإنجليزي بهدف جوشوا كيميتش في الدقيقة 63، وذلك في إياب ربع النهائي على ملعب آليانز أرينا في ميونخ.

ويلتقي بايرن ميونخ مع ريال مدريد في قمة مثيرة في نصف النهائي، ستجمع الفريقين الفائزين بعشرين لقبا في دوري الأبطال، ولكنها ستضع أيضا وجها لوجه مانويل نوير مع مدربه السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي (2016 ـ 2017) والذي يسعى للتتويج بدوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته، فيما سيعمل مانويل نوير على التأهل لنهائي دوري الأبطال ودعم رقمه القياسي كأكثر حراس المرمى في تاريخ دوري الأبطال حفاظا على نظافة شباكهم من الأهداف.