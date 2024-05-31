يختارون المباريات التي يريدونها.. رئيس الوداد المغربي يهاجم لاعبيه

هدد عبد المجيد البرناكي، رئيس الوداد المغربي بفضح اللاعبين المتخاذلين في حق النادي والذين لا يتحق كثير منهم حمل قميص الوداد وفق تصريحه.

وقال البرناكي الذي انتُخِب رئيسا للوداد في أواخر مارس الماضي في تصريحات إعلامية: "هناك لاعبون في الوداد لا يستحقون حمل قميص الفريق، ولاعبون لم يعيدوا الخير الذي جنوه من النادي، وهناك من يبحث عن مصلحته الخاصة قبل مصلحة النادي".

وأضاف: "بعض لاعبي لاعبون يختارون المباريات التي يلعبونها وسأفضح هؤلاء قريبا وأكشف العديد من الأمور مستقبلا، قررنا عدم معاقبة محمد أوناجم حفاظا على روح المجموعة، لكن سنكشف حقائق صادمة قريبا".

وأكد البرناكي أن هناك أناسا داخل النادي لديهم مصالح خاصة يبحثون عن تحقيقها، وأمورا تدبر في الخفاء وفق قوله، مضيفا: "من يقول أني ضعيف في التسيير، عليه أن يعلم أن الوضعية التي تقلدت خلالها زمام الأمور كانت استثنائية وصعبة."

وعاش فريق الوداد على وقع جملة من الأزمات التي بدأت باعتقال رئيسه سعيد الناصيري في يناير الماضي بتهمة الإتجار في المخدرات وتبييض الأموال وتهم أخرى، وبعد أكثر من شهرين صعد عبد المجيد البرناكي لرئاسة النادي بعد فوزه في انتخابات الجمعية العمومية بالأغلبية.