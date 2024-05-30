رد فعل أيوب الكعبي بعد رؤيته قارورة خمر في المؤتمر الصحفي (فيديو)
أظهر الدولي المغربي أيوب الكعبي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، ردة فعل بعد رؤيته قارورة خمر في المؤتمر الصحفي عقب لقاء فيورنتينا الإيطالي، أمس الأربعاء، في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
وقاد الكعبي فريقه اليوناني للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعدما سجل هدف المباراة النهائية، بعد مرور 116 دقيقة من عمر اللقاء الذي امتد للوقت الإضافي.
وظهر الكعبي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء وأمامه قارورة خمر من إحدى الشركات الراعية.
وتمسك النجم المغربي بإزاحة الزجاجة من أمامه، وطلب من منسق المؤتمر الصحفي إبعادها، خاصة أن الأمر يتعارض مع الدين الإسلامي الذي يعتنقه الكعبي.
واستجاب المنسق أمام إصرار الكعبي ووضع أمامه جائزة أفضل لاعب بدلًا من زجاجة الخمر.
يشار إلى أن الكعبي قد حقق إنجازا تاريخيا على مستوى البطولات الأوروبية، بعدما أصبح أول لاعب يسجل 11 هدفا في الأدوار الإقصائية خلال نسخة واحدة من بطولة أوروبية للأندية.
ووصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد إلى 10 أهداف في نسخة 2017 من دوري أبطال أوروبا، وكرر كريم بنزيما نفس الإنجاز مع الريال أيضًا في نسخة 2022، كما أحرز الكولومبي راداميل فالكاو 10 أهداف مع أتلتيكو مدريد في نسخة 2011 من الدوري الأوروبي.