رد فعل أيوب الكعبي بعد رؤيته قارورة خمر في المؤتمر الصحفي (فيديو)

أظهر الدولي المغربي أيوب الكعبي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، ردة فعل بعد رؤيته قارورة خمر في المؤتمر الصحفي عقب لقاء فيورنتينا الإيطالي، أمس الأربعاء، في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وقاد الكعبي فريقه اليوناني للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعدما سجل هدف المباراة النهائية، بعد مرور 116 دقيقة من عمر اللقاء الذي امتد للوقت الإضافي.

وظهر الكعبي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء وأمامه قارورة خمر من إحدى الشركات الراعية.