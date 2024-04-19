أثار غضب برشلونة.. تصعيد خطير من ريال مدريد ضد حكم الكلاسيكو (فيديو)

أشعل ريال مدريد مباراة الكلاسيكو قبل أن تبدأ، وذلك بعدما بثت قناة النادي أخطاء للحكم سيزار سوتو غرادو الذي سيدير المواجهة أمام برشلونة.

ويستضيف ريال مدريد على ملعبه سانتياغو برنابيو منافسه برشلونة، يوم الأحد، في قمة الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

ونشر ريال مدريد مقطع فيديو يبرز أخطاء للحكم سيزار سوتو غرادو، بينها إلغاء الحكم هدف ماركو أسينسيو على برشلونة على ملعب كامب نو في إياب الدوري الإسباني، الموسم الماضي.

ووفقا لقناة ريال مدريد، فإن مباراة الأحد ستكون الرابعة التي يديرها الحكم غرادو لريال مدريد هذا الموسم، وذكرت أنه حرم ريال مدريد من ضربة جزاء أمام ريال بيتيس.

وذكرت القناة أن الحكم نفسه لم يطرد اثنين من لاعبي برشلونة رغم اعتدائهما على لاعبين من ريال مدريد في مباراة للفريق الموسم الماضي، إلى جانب إلغاء هدف سجله ماركو أسينسيو بداعي التسلل.

وأشارت إلى أن غرادو احتسب الهدف الذي سجله فرانك كيسي رغم أن روبرت ليفاندوفسكي ارتكب خطأ على داني كارفاخال.