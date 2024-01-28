المرشحون لخلافة تشافي في برشلونة
منذ إعلان تشافي هيرنانديز رحيله عن قيادة برشلونة، مساء السبت، بدأ يتردد عدة أسماء لخلافته، كان أبرزهم الألماني يورغن كلوب، الذي أعلن بدوره رحيله عن قيادة ليفربول، ورافاييل ماركيز، مدرب فريق برشلونة (ب)، وتياغو موتا، المدير الفني لبولونيا.
وقال تشافي هرنانديز إنه قرر ترك منصبه في نهاية الموسم الجاري بعد خسارة فريقه 5-3 أمام ضيفه فياريال، يوم السبت، وهي الخسارة الثالثة للفريق في آخر خمس مباريات بكافة المسابقات.
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 44 نقطة بفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد المتصدر وثماني نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.
وأبلغ المدرب مؤتمرا صحفيا بعد اجتماعه مع خوان لابورتا رئيس النادي لأكثر من نصف ساعة: "أود أن أعلن أنه اعتبارا من 30 يونيو المقبل، لن أستمر في تدريب برشلونة، إنه موقف يستند إلى المنطق، لذا قررت أنني لن أستمر كمدرب للبارسا".
ويواجه برشلونة بالفعل تحديات مالية ضخمة تتعلق بفاتورة الأجور الضخمة والأثار المترتبة على كوفيد-19 ومشروع تجديد ملعب كامب نو بقيمة 1.6 مليار يورو.
يورغن كلوب
وفقا لما ذكره "راديو كتالونيا"، فإن اسم الألماني يورغن كلوب هو الأكثر تداولاً لخلافة تشافي، في أذهان الأشخاص الذين يتعين عليهم اتخاذ القرار في برشلونة.
يأتي ذلك في الوقت الذي ذكر فيه كلوب في تصريحاته عقب إعلان رحيله عن ليفربول نهاية الموسم، أنه لن يتولى تدريب أي فريق في الدوري الإنجليزي، ولن يقوم بتدريب منتخب أوأي فريق لمدة عام على الأقل.
رافاييل ماركيز
ظهر اسم المدير الفني لفريق برشلونة (ب)، رافاييل ماركيز، كمرشح بارز لخلافة تشافي، وهو ما رد عليه ماركيز، قائلا: "لا يمكنك أن تقول لا لفرصة كهذه، وأعتقد أنه سيكون لدى مجلس الإدارة الوقت للتفكير في الأمر جيدًا".
وأضاف: "من منا لا يريد أن يصبح مدربًا لبرشلونة؟ إنه موسمي الثاني فقط كمدرب، كما قلت سيكون لدى الإدارة الوقت الكافي للتفكير من الآن وحتى نهاية الموسم".
كان ماركيز قد تولى مسؤولية تدريب فريق برشلونة للشباب في يوليو 2022، ويمتلك عقدًا حتى يونيو 2024.
تياغو موتا
كثيرا ما ظهر اسم موتا الذي يقدم مستويات رائعة مع فريق بولونيا الإيطالي هذا الموسم، في الصحف الإسبانية خلال الفترة الماضية كخليفة لتشافي.
ومع إعلان تشافي رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم، ارتفعت أسهم موتا للعودة للنادي الكتالوني عبر مقعد المدير الفني.
وعقب مباراة فريقه أمام ميلان، قال موتا في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة "إكس": "لقد سمعت عن رحيل تشافي من برشلونة، نعم، لقد قالوا لي هذه الأنباء في الدقائق الماضية".
وبسؤاله هل ترى مستقبلك في برشلونة؟ أشار موتا: "أنا أستمتع بوقتي في بولونيا، وأركز فقط على الوقت الحاضر".
مسيرة تشافي
ولعب تشافي مع برشلونة لمدة 17 عاما؛ إذ شارك في 767 مباراة، وحصد 25 لقبا، بما فيها أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وثمانية ألقاب للدوري الإسباني.
ولكن رغم كونه من أساطير النادي، ومع فوزه بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، إلا أن موسم برشلونة المتعثر وضع تشابي تحت الضغط.
وتعرض الفريق لهزيمة ساحقة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية في وقت سابق من يناير الجاري، وخرج من دور الثمانية لكأس الملك أمام أتليتيك بيلباو، يوم الأربعاء الماضي.
ويصطدم برشلونة بنظيره نابولي بطل إيطاليا الموسم الماضي، في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.