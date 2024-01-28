المرشحون لخلافة تشافي في برشلونة

منذ إعلان تشافي هيرنانديز رحيله عن قيادة برشلونة، مساء السبت، بدأ يتردد عدة أسماء لخلافته، كان أبرزهم الألماني يورغن كلوب، الذي أعلن بدوره رحيله عن قيادة ليفربول، ورافاييل ماركيز، مدرب فريق برشلونة (ب)، وتياغو موتا، المدير الفني لبولونيا.

وقال تشافي هرنانديز إنه قرر ترك منصبه في نهاية الموسم الجاري بعد خسارة فريقه 5-3 أمام ضيفه فياريال، يوم السبت، وهي الخسارة الثالثة للفريق في آخر خمس مباريات بكافة المسابقات.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 44 نقطة بفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد المتصدر وثماني نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.