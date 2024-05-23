حسين لبيب يصدم جمهور الزمالك بقرار غريب

وتوج الزمالك بكأس الكونفدرالية يوم الأحد الماضي، على حساب نهضة بركان المغربي، بعد تعويض خسارته في مباراة الذهاب 2/1، ليفوز 1/0 في مباراة العودة.

وكانت جماهير الزمالك قد وجهت انتقادات لاذعة لحارس المرمى محمد عواد، واتهمته بالتسبب في هدفي نهضة بركان، خلال مباراة الذهاب.

كما تلقى محمد صبحي زميله البديل نفس الانتقادات، بعدما تسبب في خسارة الفريق لكثير من النقا ببطولة الدوري المصري.

وطالبت جماهير الزمالك من مجلس الإدارة، بضرورة التعاقد مع حارس مرمى، والاستغناء عن خدمات عواد وصبحي، بسبب عدم ظهورهما بمستوى جيد.