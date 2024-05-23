حسين لبيب يصدم جمهور الزمالك بقرار غريب
وجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك المصري، صدمة إلى جماهير ناديه، عقب أيام قليلة من التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتوج الزمالك بكأس الكونفدرالية يوم الأحد الماضي، على حساب نهضة بركان المغربي، بعد تعويض خسارته في مباراة الذهاب 2/1، ليفوز 1/0 في مباراة العودة.
وكانت جماهير الزمالك قد وجهت انتقادات لاذعة لحارس المرمى محمد عواد، واتهمته بالتسبب في هدفي نهضة بركان، خلال مباراة الذهاب.
كما تلقى محمد صبحي زميله البديل نفس الانتقادات، بعدما تسبب في خسارة الفريق لكثير من النقا ببطولة الدوري المصري.
وطالبت جماهير الزمالك من مجلس الإدارة، بضرورة التعاقد مع حارس مرمى، والاستغناء عن خدمات عواد وصبحي، بسبب عدم ظهورهما بمستوى جيد.
وخلال تصريحات تليفزيونية، صدم حسين لبيب جماهير نادي الزمالك، وأكد عدم حاجة فريقه للتعاقد مع أي حارس مرمى.
ورد حسين لبيب على تقارير تفيد بأن الفريق سيتعاقد مع أحمد الشناوي حارس بيراميدز، ولكن رئيس الزمالك نفى هذا الأمر.
وأضاف: "في ظل وجود محمد عواد ومحمد صبحي، الفريق لا يحتاج لأي حارس مرمى جديد".
وعلى عكس جماهير الزمالك، قال حسين لبيب: "حارسي الزمالك يقدما مستويات عالية والنادي متمسك بهما".