أبوجبل يتسبب في أزمة بين الخطيب وكولر
تسبب تراجع النادي الأهلي عن إتمام صفقة ضم محمد أبوجبل، حارس البنك الأهلي، بحدوث أزمة بين المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، ومحمود الخطيب، رئيس النادي.
ويرغب الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد، لتعويض غياب محمد الشناوي قائد الفريق، بعد إصابته بخلع في الكتف، خلال مشاركته مع منتخب مصر في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، ستبعده عن الملاعب فترةً لن تقلّ عن 3 أشهر.
ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" في تقرير لها، فهناك حالة من الغضب داخل النادي الأهلي، بسبب مركز حراسة المرمى بعد الاتفاق مع محمد أبوجبل، ثم التراجع عن ضمه.
وأوضحت القناة، أن المدرب السويسري مارسيل كولر، تفاجأ بالتراجع عن ضم أبوجبل، واستفسر عن السبب.
وقام مسؤولو الأهلي بدورهم بشرح الموقف للمدير الفني، وأن علاقة أبوجبل مع لاعبي الأهلي متوترة؛ ما قد يسبب مشكلة في غرفة الملابس، وهو ما أغضب المدير الفني الذي أكد أنه المسؤول الأول عن غرفة الملابس، وقادر على فرض شخصيته على جميع اللاعبين.
وخرج منتخب مصر من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا على يد الكونغو الديموقراطية، إثر خسارته أمامه بركلات الترجيح، وفشل أبوجبل في التصدي لأي ركلة ترجيحية، وانبرى لتنفيذ ركلة حاسمة وأخفق في تسجيلها، ليودع "الفراعنة" البطولة مبكرا.
وذكرت تقارير أن أبوجبل، دخل في أزمة مع ثنائي الأهلي محمد الشناوي، ومحمود عبد المنعم "كهربا" خلال تواجدهما مع منتخب مصر في كوت ديفوار.
واتجه الأهلي حاليا للاتفاق مع علي لطفي، حارس مرمى نادي زد، من أجل العودة إلى الفريق مرة أخرى.