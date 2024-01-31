أبوجبل يتسبب في أزمة بين الخطيب وكولر

تسبب تراجع النادي الأهلي عن إتمام صفقة ضم محمد أبوجبل، حارس البنك الأهلي، بحدوث أزمة بين المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، ومحمود الخطيب، رئيس النادي.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد، لتعويض غياب محمد الشناوي قائد الفريق، بعد إصابته بخلع في الكتف، خلال مشاركته مع منتخب مصر في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، ستبعده عن الملاعب فترةً لن تقلّ عن 3 أشهر.

ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" في تقرير لها، فهناك حالة من الغضب داخل النادي الأهلي، بسبب مركز حراسة المرمى بعد الاتفاق مع محمد أبوجبل، ثم التراجع عن ضمه.