أنشيلوتي يتراجع عن تصريحاته بشأن كأس العالم للأندية

نفى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، ما جاء على لسانه لصحيفة يومية إيطالية، بأن فريقه سيرفض دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمشاركة في كأس العالم للأندية الموسعة.

ونقلت صحيفة "II Giornale" تصريحات للمدرب أنشيلوتي، اليوم الاثنين، يقول فيها إن الفيفا قلل العائد المالي الذي سيحصل عليه بطل أوروبا 15 مرة، حين يشارك في البطولة المكونة من 32 فريقا.

ونُقل عن أنشيلوتي في الحوار قوله: "مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليونا، والفيفا يرغب في أن يمنحنا هذا المبلغ مقابل المشاركة في البطولة بالكامل.. إنه قرار سلبي.. العديد من الأندية سترفض المشاركة أيضا مثلنا".