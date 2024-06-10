أنشيلوتي يتراجع عن تصريحاته بشأن كأس العالم للأندية
نفى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، ما جاء على لسانه لصحيفة يومية إيطالية، بأن فريقه سيرفض دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمشاركة في كأس العالم للأندية الموسعة.
ونقلت صحيفة "II Giornale" تصريحات للمدرب أنشيلوتي، اليوم الاثنين، يقول فيها إن الفيفا قلل العائد المالي الذي سيحصل عليه بطل أوروبا 15 مرة، حين يشارك في البطولة المكونة من 32 فريقا.
ونُقل عن أنشيلوتي في الحوار قوله: "مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليونا، والفيفا يرغب في أن يمنحنا هذا المبلغ مقابل المشاركة في البطولة بالكامل.. إنه قرار سلبي.. العديد من الأندية سترفض المشاركة أيضا مثلنا".
وعاد المدرب الإيطالي ليبرىء نفسه من الإدلاء بتلك التصريحات.
وأكد أن تصريحاته لم يتم تفسيرها بالطريقة التي كان يقصدها؛ إذ أكد رغبة بطل الدوري الإسباني في خوض البطولة.
وقال أنشيلوتي، عبر حسابه بمنصة "إكس": "لا شيء يمكن أن يبعد اهتمامي عن إمكانية اللعب في بطولة اعتبرها فرصة عظيمة لمواصلة القتال على الألقاب الكبرى مع ريال مدريد".
وقال ريال مدريد، في وقت سابق يوم الاثنين، إن مشاركته في البطولة لم تكن محل شك على الإطلاق.
وأضاف في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "سيشارك نادينا كما هو مخطط له، في هذه المسابقة الرسمية.. نحن فخورون ومتحمسون للمشاركة فيها، وسنلهم الملايين من مشجعينا في جميع أنحاء العالم مرة أخرى بلقب آخر".
وفاز أنشيلوتي، أحد أنجح المدربين في أوروبا، بكأس العالم للأندية ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا خمس مرات.
ومن المقرر أن تقام البطولة الموسعة لكأس العالم للأندية التي ينظمها الفيفا بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة نهاية الموسم المقبل، بمشاركة أفضل 12 فريقا في التصنيف في أوروبا.
ومع زيادة الأندية في البطولات الأوروبية الثلاث إلى 36 فريقا من الموسم المقبل، أصبحت بطولة كأس العالم للأندية محط الأنظار؛ بسبب ازدحام جدول بطولات كرة القدم.