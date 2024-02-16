مزايا وعيوب انضمام مبابي لريال مدريد
يقترب اللاعب الفرنسي كيليان مبابي من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد في الفترة المقبلة، بعد أن كشفت تقارير عديدة أن النجم الحاصل على كأس العالم 2018، قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بقرار رحيله في نهاية الموسم الجاري.
ويستطيع مبابي في الوقت الحالي التفاوض مع أي فريق وحتى التوقيع له قبل أن ينضم له في الصيف، وكافة الأنباء تشير إلى ريال مدريد الذي حاول من قبل عدة مرات من أجل ضم نجم النادي الفرنسي العاصمي.
لكن كما هو الحال في كل شيء، سيكون لذلك الانتقال بعض المزايا والعيوب المحتملة، دعونا نستعرض أبرزها فيما يلي:
وداعًا لتذبذب مستوى فينيسيوس
صحيح أن المراكز مختلفة بين مبابي وفينسيوس، لكن النجم البرازيلي سيملك دافعًا أكبر في وجود الفرنسي لتقديم مستويات أفضل في كل مباراة ممكنة.
وفينيسيوس الآن من الممكن أن نراه يقدم مباراة رائعة وأخرى مخيبة للغاية، بالرغم من أرقامه الرائعة، إلا أنه لا يزال لديه هامش تحسن كبير.
في وجود الفرنسي قد يستعيد فينيسيوس بريقه الذي ظهر بجوار كريم بنزيما؛ نظرًا لما يملكه كيليان مبابي من إمكانات كبيرة.
إضافة فنية كبيرة
لا شك أن وجود مبابي في أي فريق هو إضافة فنية كبيرة، في ظل كل ما يسجله اللاعب صاحب الـ25 عامًا من أهداف وكل ما يصنعه من أهداف.
والحديث عن أرقام مبابي لن يكون ضروريًّا هنا، فالرجل الذي أعاد منتخب فرنسا وحده في نهائي كأس العالم من الموت ومنحهم فرصة إضافية بركلات الترجيح، يملك معدل مساهمة في الأهداف أعلى من عدد المباريات التي يخوضها.
وسجل مبابي 243 هدفًا، وصنع 105 في 290 مواجهة مع باريس سان جيرمان، بإجمالي 348 مساهمة، ليكون معدل مساهمته 1.2 هدف في المباراة الواحدة.
القليل من عدم الاستقرار
تؤكد معظم التقارير الصحفية أن مبابي سيخفض راتبه بشكل كبير حتى يستطيع اللعب لصالح ريال مدريد.
لكن على الرغم من ذلك فمن المنتظر أن يكون راتب مبابي أكبر بشكل واضح من أعلى العقود في صفوف ريال مدريد.
وفي يوليو السابق أكدت إذاعة "كادينا سير" أن ريال مدريد يعرض على مبابي الحصول على حوالي 50 مليون يورو في الموسم الواحد.
وفي الوقت الذي يصل أعلى عقد في ريال مدريد إلى 24 مليون يورو، وهو الخاص بتوني كروس، وينتهي بنهاية الموسم، في حين يحصل لاعب مثل جود بيلينجهام على 22 مليونًا، حاله كحال فينيسيوس جونيور.
وتلك الأمور تأتي ببعض عدم الاستقرار في أعتى الفرق، وبعيدًا حتى عن الماديات، لو لم ينجح النجوم في صناعة بعض الصداقات فيما بينهم، فقد نرى مشاكل عديدة في غرف الملابس.
تنافس لا ينتهي
لن يكون فينسيوس جونيور الوحيد المستفيد من قدوم كيليان مبابي، بل العديد من الأسماء الأخرى وبالأخص الشباب.
وسيجد رودريغو منافسة لم يكن يراها من قبل على مكانه الذي قد يفقده قريبًا بقدوم مبابي، وإبراهيم دياز سيرى حلولًا أكبر في الملعب بوجود الفرنسي.
كل ذلك سيصب بالضرورة في مصلحة النادي الملكي، فذلك النوع من التنافس الصحي يمنح الفريق دومًا حلولًا أكبر في الأوقات الصعبة.
وداعًا بيلينغهام!
منذ بداية الموسم وريال مدريد يملك واحدا من أفضل نجوم وسط الملعب في العالم، وهو جود بيلينجهام.
الإنجليزي هو هداف الملكي وأكثر لاعبيه مساهمة في التسجيل، ويعد نجم الموسم بالنسبة لهم.
لكن كل ذلك يحدث في غياب وجود مهاجم صريح يستطيع إنهاء الهجمات ومنح ريال مدريد المعدل التهديفي المطلوب، فماذا سيحدث عند قدوم مبابي.
ربما يكون انضمام مبابي إلى ريال مدريد سببًا من أسباب تراجع بيلينغهام فيما يتعلق بالأرقام الهجومية، فزيادته وقتها لن تكون مطلوبة بنفس القدر، بالإضافة لذلك فوجوده في المناطق التي يصعد لها حاليًّا سيزاحم مبابي، وقد يخلق مشاكل تكتيكية عديدة في الخطوط الخلفية.