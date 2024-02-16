مزايا وعيوب انضمام مبابي لريال مدريد

يقترب اللاعب الفرنسي كيليان مبابي من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد في الفترة المقبلة، بعد أن كشفت تقارير عديدة أن النجم الحاصل على كأس العالم 2018، قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بقرار رحيله في نهاية الموسم الجاري.

ويستطيع مبابي في الوقت الحالي التفاوض مع أي فريق وحتى التوقيع له قبل أن ينضم له في الصيف، وكافة الأنباء تشير إلى ريال مدريد الذي حاول من قبل عدة مرات من أجل ضم نجم النادي الفرنسي العاصمي.

لكن كما هو الحال في كل شيء، سيكون لذلك الانتقال بعض المزايا والعيوب المحتملة، دعونا نستعرض أبرزها فيما يلي: