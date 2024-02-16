سرُّ مكالمة فايزة العماري العاجلة

سرُّ مكالمة فايزة العماري العاجلة
كشف موقع "ديفنسا سنترال" عن مكالمة "عاجلة" من فايزة العماري والدة وممثلة كيليان مبابي مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.
وأوضح الموقع أن أنباء رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان تسببت في تسارع الأحداث بشكل أكبر بكثير مما كان مخططًا له.
وأوضح أن مجلس إدارة ريال مدريد لا يزال ثابتًا في موقفه منذ تجديد مبابي مع باريس سان جيرمان في 2022.
لكن رغم "اللامبالاة النسبية" تلقى فلورنتينو بيريز مكالمة هاتفية مهمة من فايزة العماري، وتحدثت والدة وممثلة مبابي لفترة وجيزة مع بيريز بعد التسريبات والأخبار الأخيرة عن مستقبل نجلها.
ونقل "ديفنسا سنترال" عن فايزة العماري قولها لفلورنتينو بيريز: "الآن لا يمكننا التوقف عن التوصل إلى اتفاق، سنحصل عليه بالتأكيد يا سيد بيريز".
وأكد الموقع أن فلورنتينو بيريز ينضم للمفاوضات بعرض غير قابل للتغيير، بحيث إنه إذا أراد مبابي اللعب لريال مدريد فإنه يتعين عليه قبول الحصول على راتب أقل مما يحصل عليه في باريس سان جيرمان.
وأشار إلى أنه من المهم للغاية التوصل إلى اتفاق، لأن المحيطين بمبابي يعرفون أن المديرين التنفيذيين لريال مدريد لا يرحبون بفكرة تغيير العرض الحالي.
وبعد إعلان رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان يتركز كل الاهتمام، الآن، على المفاوضات المحتملة بين ريال مدريد ومبابي بهدف إتمام واحدة من أكثر الصفقة المتوقعة في التاريخ.
وكان مبابي البالغ من العمر 25 عاما قريبًا من الانضمام لريال مدريد صيف 2022 في صفقة انتقال حر حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان.
لكن النادي الفرنسي أقنع اللاعب بالتجديد لموسمين حتى 2024 مع بند يتيح للاعب الجديد لموسم ثالث، لكن مبابي قال، في يونيو الماضي، إنه لن يفعل هذا البند ما يعني رحيله مجانًا بنهاية الموسم الماضي.
وبرحيل مبابي، الصيف المقبل، عن باريس سان جيرمان يكون الدولي الفرنسي قد أمضى 7 مواسم في الفريق.
وخلال هذه الفترة لعب مبابي لباريس سان جيرمان 290 مباراة سجل فيها 243 هدفًا وصنع 105.
وبات مبابي الهداف التاريخي للفريق، متفوقًا على إدينسون كافاني وزلاتان إبراهيموفيتش.