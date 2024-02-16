سرُّ مكالمة فايزة العماري العاجلة

كشف موقع "ديفنسا سنترال" عن مكالمة "عاجلة" من فايزة العماري والدة وممثلة كيليان مبابي مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

وأوضح الموقع أن أنباء رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان تسببت في تسارع الأحداث بشكل أكبر بكثير مما كان مخططًا له.

وأوضح أن مجلس إدارة ريال مدريد لا يزال ثابتًا في موقفه منذ تجديد مبابي مع باريس سان جيرمان في 2022.

لكن رغم "اللامبالاة النسبية" تلقى فلورنتينو بيريز مكالمة هاتفية مهمة من فايزة العماري، وتحدثت والدة وممثلة مبابي لفترة وجيزة مع بيريز بعد التسريبات والأخبار الأخيرة عن مستقبل نجلها.