ردود فعل لاعبي ريال مدريد مع أخبار قدوم مبابي

كشف موقع "ريليفو" الإسباني عن ردود فعل لاعبي ريال مدريد مع أخبار قدوم النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأعلن باريس سان جيرمان، أمس الخميس، أن نجمه مبابي سيغادر بنهاية الموسم الحالي، في حين نشر "ريليفو" تقريرًا قال فيه إن مبابي "قال نعم" لعرض ريال مدريد.

وأضاف الموقع أن مبابي اتخذ قراره منذ أسابيع، وأن كل ما تبقّى هو أن يقوم مبابي وريال مدريد بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الصفقة وهو ما سيحدث في الأسابيع المقبلة.

ردود الفعل

وذكر الموقع أن ريال مدريد يتردد في القول صراحة إن الصفقة تمت، لكن الضجة في غرفة خلع الملابس في ريال مدريد كانت منذ أسابيع.

وأشار إلى أن الأخبار التي تفيد بأن مبابي أبلغ باريس سان جيرمان برحيله في نهاية الموسم، تسببت بحدوث "تسونامي" من الرسائل والمكالمات في الميرنغي.