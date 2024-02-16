ردود فعل لاعبي ريال مدريد مع أخبار قدوم مبابي
كشف موقع "ريليفو" الإسباني عن ردود فعل لاعبي ريال مدريد مع أخبار قدوم النجم الفرنسي كيليان مبابي.
وأعلن باريس سان جيرمان، أمس الخميس، أن نجمه مبابي سيغادر بنهاية الموسم الحالي، في حين نشر "ريليفو" تقريرًا قال فيه إن مبابي "قال نعم" لعرض ريال مدريد.
وأضاف الموقع أن مبابي اتخذ قراره منذ أسابيع، وأن كل ما تبقّى هو أن يقوم مبابي وريال مدريد بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الصفقة وهو ما سيحدث في الأسابيع المقبلة.
ردود الفعل
وذكر الموقع أن ريال مدريد يتردد في القول صراحة إن الصفقة تمت، لكن الضجة في غرفة خلع الملابس في ريال مدريد كانت منذ أسابيع.
وأشار إلى أن الأخبار التي تفيد بأن مبابي أبلغ باريس سان جيرمان برحيله في نهاية الموسم، تسببت بحدوث "تسونامي" من الرسائل والمكالمات في الميرنغي.
وأوضح أن المدربين أو اللاعبين أو حتى المديرين أرسلوا روابط الخبر "القنبلة" لبعضهم البعض، وتم التعليق على كل التفاصيل.
وبيّن أن هذه "الضجة" في مدينة ريال مدريد الرياضية مستمرة منذ أسابيع، حيث كان الجميع يتوقع حدوث شيء ما.
وعن الصفقة قال "ريليفو" إن العملية بين مبابي وريال مدريد يديرها عدد قليل من الأشخاص، والأهم اللاعب نفسه ورئيس الميرنغي فلورنتينو بيريز، حيث يوجد تواصل مباشر بين الثنائي.
وقال تقرير الموقع إن مبابي أبلغ رئيس ريال مدريد، في بداية يناير الماضي، أنه يحتفظ بنيته في ارتداء قميص ريال مدريد.
كما أن الشخصيات ذات الوزن الثقيل في مجلس إدارة ريال مدريد مثل خوسيه أنخيل سانشيز أو جوني كالافات هم جزء من العملية.
وخوسيه أنخيل سانشيز أحد المسؤولين عن التواصل مع حاشية مبابي للتوصل إلى اتفاق، خاصة مع والدته فايزة العماري، ومحاميته دلفين فيرهايدن.
ورغم أنه يتم تنفيذ العملية بسرية، إلا أن المزيد من الأشخاص في ريال مدريد يعتبرون أن وصول مبابي أمر مفروغ منه.
وبات اسم مبابي، البالغ من العمر 25 عامًا، يتردد بقوة حتى في اجتماعات الجهاز الفني، وغرفة تبديل الملابس.
وذكر "ريليفو" أنه في الوقت الحالي، لم يتم إبلاغ كارلو أنشيلوتي وطاقمه بوصول مبابي، وأن المدرب الإيطالي يتعامل مع هذا الأمر بحذر شديد وبإجابات مقتضبة في كل مرة يُسأل فيها عن مبابي.
وأكد أن باريس سان جيرمان يعتقد أن الخطوة التالية لمبابي ستكون في سانتياغو برنابيو، وأن رفض اللاعب تمديد بقائه للعام الثالث في العقد الأخير يعود إلى نية مبابي الانضمام لريال مدريد.
ولهذا لا يضع باريس سان جيرمان خيار انضمام مبابي لأي نادٍ آخر غير ريال مدريد.
ويجب على مبابي إتمام التفاصيل المالية الخاصة برحيله عن باريس سان جيرمان، لأنه توصل إلى اتفاق مع رئيس النادي ناصر الخليفي بأن يتنازل اللاعب عن جزء من مكافأة التجديد الخاصة به للمغادرة.
كما أن نية مبابي إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان بعد نهاية مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.