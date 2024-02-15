أول تعليق من باريس سان جيرمان حول رحيل مبابي

أعلن باريس سان جيرمان أن نجمه كيليان مبابي سيغادر بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب الصحفية الإسبانية أرانشا رودريغيز فإن باريس سان جيرمان قال في بيان مقتضب: "يؤكد النادي أن كيليان مبابي أبلغ بقراره بمغادرة باريس سان جيرمان في نهاية موسم 2024، ولم يتم الاتفاق بعد على شروط المغادرة بشكل كامل".

وكان راديو "مونت كارلو" قد نشر تقريرًا قال فيه إن مبابي وجه رسالة، اليوم الخميس، إلى رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، وأكد من خلالها أنه سيترك النادي.

وأضاف : "أبلغ مبابي قراره إلى باريس سان جيرمان، لكن شروط خروجه لم يتم الاتفاق عليها بالكامل بعد".

وتابع: "لم يفِ كيليان بعد بالتزاماته تجاه النادي، ورغم ذلك من المتوقع صدور إعلان رسمي بمجرد الانتهاء من الوضع في الأشهر القليلة المقبلة".

ويرتبط مبابي البالغ من العمر 25 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.