مبابي يبلغ الخليفي برحيله عن باريس سان جيرمان
كشفت تقارير إعلامية أن كيليان مبابي، أبلغ ناصر الخليفي بقراره بمغادرة باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل.
ولفترة طويلة، ارتبط اسم مبابي، الفائز بكأس العالم 2018 ووصيف 2022، بالانتقال لريال مدريد الإسباني. ولكن هناك تكهنات بأن اللاعب قد يتوجه لأحد الأندية الكبرى في إنجلترا.
ونشر راديو "مونت كارلو" تقريرًا قال فيه إن كيليان مبابي وجه رسالة، مساء اليوم الخميس، إلى رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، وأكد من خلالها أنه سيترك النادي.
وأضاف التقرير: "أبلغ مبابي قراره إلى باريس سان جيرمان، لكن شروط خروجه لم يتم الاتفاق عليها بالكامل بعد".
وتابع: "لم يفِ كيليان بعد بالتزاماته تجاه النادي، ورغم ذلك من المتوقع صدور إعلان رسمي بمجرد الانتهاء من الوضع في الأشهر القليلة المقبلة".
ويتواجد مبابي مع سان جيرمان منذ عام 2017، وينتهي تعاقده في الصيف المقبل.
وسعى باريس سان جيرمان لإقناع مبابي بفكرة تمديد عقده، الصيف الماضي، وهو ما قوبل بالرفض من قِبل اللاعب؛ ما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين.
ولم يقم مبابي بتجديد تعاقده العام الماضي وقال إنه لم يحسم الأمر فيما يتعلق بمستقبله، ولكن ظهرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة تفيد بأن مبابي توصل إلى اتفاق بالفعل مع ريال مدريد للانتقال إلى النادي الإسباني الصيف المقبل، مع نهاية عقده الذي يربطه بالفريق الباريسي.