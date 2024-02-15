مبابي يبلغ الخليفي برحيله عن باريس سان جيرمان

ولفترة طويلة، ارتبط اسم مبابي، الفائز بكأس العالم 2018 ووصيف 2022، بالانتقال لريال مدريد الإسباني. ولكن هناك تكهنات بأن اللاعب قد يتوجه لأحد الأندية الكبرى في إنجلترا.

ونشر راديو "مونت كارلو" تقريرًا قال فيه إن كيليان مبابي وجه رسالة، مساء اليوم الخميس، إلى رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، وأكد من خلالها أنه سيترك النادي.

وأضاف التقرير: "أبلغ مبابي قراره إلى باريس سان جيرمان، لكن شروط خروجه لم يتم الاتفاق عليها بالكامل بعد".

وتابع: "لم يفِ كيليان بعد بالتزاماته تجاه النادي، ورغم ذلك من المتوقع صدور إعلان رسمي بمجرد الانتهاء من الوضع في الأشهر القليلة المقبلة".