ماذا تبقَّى ليعلن ريال مدريد ضم مبابي رسميًا؟

ماذا تبقَّى ليعلن ريال مدريد ضم مبابي رسميًا؟
كشفت تقارير إعلامية أن كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وافق بشكل نهائي على الانضمام إلى صفوف ريال مدريد، بعد قراره بالرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية، ولكن يتبقّى بعض الرتوش النهائية.
كيليان مبابي، أبلغ ناصر الخليفي بقراره بمغادرة باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل، وتم الإعلان عن القرار، اليوم الخميس.
ونشرت شبكة (Relevo) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن مبابي"قال نعم" لعرض ريال مدريد.
وقلت الشبكة في تقريرها: "في الحقيقة، اتخذ مبابي قراره منذ أسابيع، وكانت في رأسه الرغبة في التغيير، لتحقيق حلمه وكان حلمه دائمًا هو الذهاب إلى ريال مدريد".
وأضافت: "كل ما تبقى هو أن يقوم مبابي وريال مدريد بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الصفقة وهو ما سيحدث في الأسابيع المقبلة".
وأشارت الشبكة الإسبانية إلى القرار الأصعب بالنسبة لمبابي، كان هو إبلاغ باريس سان جيرمان برحيله وهو ما فعله.
وقرر مبابي إبلاغ قراره إلى ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء الماضي، في المدينة الرياضية، قبل اللعب ضد ريال سوسيداد، بدوري أبطال أوروبا.
ولا تزال تفاصيل الاتفاق بين الطرفين بحاجة إلى الانتهاء منها، وهو ما سيحدث في الأسابيع المقبلة.
وانضم المهاجم، الذي فاز بكأس، العالم 2018، إلى باريس سان جيرمان قادمًا من موناكو، في أغسطس آب 2017، وساعدهم على الفوز بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي.
وسجل اللاعب (25 عامًا) 20 هدفًا في الدوري هذا الموسم إذ يسعى باريس سان جيرمان للحصول على لقبه الثالث تواليًا.