ماذا تبقَّى ليعلن ريال مدريد ضم مبابي رسميًا؟

كيليان مبابي، أبلغ ناصر الخليفي بقراره بمغادرة باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل، وتم الإعلان عن القرار، اليوم الخميس.

ونشرت شبكة (Relevo) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن مبابي"قال نعم" لعرض ريال مدريد.

وقلت الشبكة في تقريرها: "في الحقيقة، اتخذ مبابي قراره منذ أسابيع، وكانت في رأسه الرغبة في التغيير، لتحقيق حلمه وكان حلمه دائمًا هو الذهاب إلى ريال مدريد".

وأضافت: "كل ما تبقى هو أن يقوم مبابي وريال مدريد بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الصفقة وهو ما سيحدث في الأسابيع المقبلة".

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى القرار الأصعب بالنسبة لمبابي، كان هو إبلاغ باريس سان جيرمان برحيله وهو ما فعله.