التشكيل المثالي للعرب في كأس أفريقيا

هل سألت نفسك يومًا كيف سيكون شكل منتخب العرب لو اجتمعت الفرق الأفريقية المشاركة في النسخة الجارية من كأس الأمم لتصنع لنفسها تشكيلة واحدة من أبرز نجوم مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب؟

إلى أين من الممكن أن تصل تلك التشكيلة؟ وما الإنجازات التي من الممكن أن تحققها بوجود نجوم من أبرز فرق العالم في كل خط؟

دعونا نستعرض فيما يلي تشكيلنا التخيّلي من أجل منتخب مثالي للعرب في كأس الأمم الأفريقية:

حراسة المرمى - ياسين بونو

12 مباراة بشباك نظيفة من أصل 17 مشاركة له في الدوري السعودي هذا الموسم هو رقم أكثر من كافٍ حتى يكون الحارس الأساسي لتشكيلة العرب المثالية في كأس الأمم الأفريقية، هذا بجوار 5 مباريات أخرى بشباك نظيف بين كأس الملك، ودوري أبطال آسيا.