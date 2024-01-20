التشكيل المثالي للعرب في كأس أفريقيا
هل سألت نفسك يومًا كيف سيكون شكل منتخب العرب لو اجتمعت الفرق الأفريقية المشاركة في النسخة الجارية من كأس الأمم لتصنع لنفسها تشكيلة واحدة من أبرز نجوم مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب؟
إلى أين من الممكن أن تصل تلك التشكيلة؟ وما الإنجازات التي من الممكن أن تحققها بوجود نجوم من أبرز فرق العالم في كل خط؟
دعونا نستعرض فيما يلي تشكيلنا التخيّلي من أجل منتخب مثالي للعرب في كأس الأمم الأفريقية:
حراسة المرمى - ياسين بونو
12 مباراة بشباك نظيفة من أصل 17 مشاركة له في الدوري السعودي هذا الموسم هو رقم أكثر من كافٍ حتى يكون الحارس الأساسي لتشكيلة العرب المثالية في كأس الأمم الأفريقية، هذا بجوار 5 مباريات أخرى بشباك نظيف بين كأس الملك، ودوري أبطال آسيا.
ظهير أيمن - أشرف حكيمي
مع المدرب لويس إنريكي برزت قيمة حكيمي بشكل واضح بعدما سجل 3 أهداف، وصنع 4 في 14 مباراة، وهو في الأساس ظهير، لذلك وجود النجم المغربي في تلك التشكيلة لابد منه.
قلب دفاع - محمد عبدالمنعم
لاعب منتخب مصر وعلى الرغم المشاكل الواضحة في أول مواجهتين بالبطولة إلا أنه أحد أبرز المدافعين العرب في كأس الأمم، وساعد فريقه الأهلي على الخروج بست شباك نظيفة من أصل 17 مباراة هذا الموسم في كل البطولات.
قلب دفاع - نايف أكرد
وصوله للدوري الإنجليزي كان مدويًا على الرغم من غيابه في البداية للإصابة، هذا الموسم خاض 21 مباراة مع ويستهام في كل البطولات، وسجل هدفين، وصنع واحدًا، وساعد الفريق على الخروج بست مواجهات بشباك نظيفة.
ظهير أيسر - علي معلول
لاعب الأهلي على الرغم من تقدمه في العمر ووجود أمثال نصير مزراوي في البطولة إلا أنه يتفوق على مستوى الخبرة، وتواجد مثل تلك العناصر ضروري لأي فريق، خاصة لإضافته الهجومية الكبيرة التي يتميز فيها عن المغربي لاعب بايرن ميونخ، حيث سجل هدفين، وصنع 4 هذا الموسم للفريق المصري في كل البطولات.
وسط ملعب - إسماعيل بن ناصر
لا يمكن أن يتواجد لاعب وسط ميلان في تلك النسخة من البطولة دون أن يتم اختياره في ذلك التشكيل، فهو كان من أهم عناصر تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي قبل موسمين، وعلى الرغم من كثرة غياباته هذا الموسم للإصابة أنه منح فريقه الإضافة في كل مناسبة من المباريات الخمس التي خاضها.
وسط ملعب - سفيان أمرابط
صحيح أن أمرابط يعاني في مانشستر يونايتد للحصول على الدقائق، إلا أنه يكفيه ما قدمه مع أسود أطلس في كأس العالم الأخيرة حتى يكون أساسيًا في تلك التشكيلة.
وسط هجومي - حكيم زياش
تلك الرسالة التي بعث بها هذا الموسم عندما لعب ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا مع غالطة سراي سمع دويها في كل مكان بهدفيه وصناعته لهدف ثالث.
ويستحق النجم المغربي بالتأكيد أن يتواجد في تلك التشكيلة بما قدمه من مستويات حتى الآن هذا الموسم، لكن عليه أن يتمتع بالمزيد من الاستمرارية، حيث إن نصف إسهاماته من الأهداف جاءت فقط أمام يونايتد، وفي بقية الموسم سجل هدفين، وصنع هدفًا وحيدًا أيضًا.
جناح أيمن - محمد صلاح
النجم المصري لا خلاف على تواجده في تلك التشكيلة رغم إصابته حاليًا، صلاح لديه 14 هدفًا و 8 صناعات في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي، هذا دون أن نحتسب إجمالي 5 مساهمات أخرى ما بين التسجيل والصناعة في كأس الرابطة والدوري الأوروبي.
جناح أيسر - رياض محرز
على الرغم من أن ذلك ليس مركزه الأساس، لكن وجود صلاح في التشكيل يدفع به نحو الجانب الأيسر، وصحيح أنه، مؤخرًا، تلقى بعض الانتقادات، لكنه أسهم بـ 16 هدفًا مع الأهلي هذا الموسم بين الدوري السعودي وكأس الملك، سجل 9 منهم وصنع 5.
رأس حربة - مصطفى محمد
لاعب الزمالك السابق وأحد هدافي الدوري الفرنسي مع نانت لديه 6 أهداف بالرغم من وضع فريقه في جدول الترتيب، ويقدم أفضل من المأمول منه بكثير، فمن المفترض أن أهدافه المتوقعة بحلول ذلك الوقت من الموسم كانت 3.8 فقط، لكنه لديه هدفان أكثر من المتوقع.