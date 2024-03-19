أبو سليم الليبي يفاجئ نهضة بركان

فريق أبو سليم الليبي، خاض مبارياته بالمجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية، على ملعب عنابة بالجزائر، بسبب عدم حصوله على موافقة الكاف للعب على ملعبه، الذي يفتقد اشتراطات الاتحاد الأفريقي.

كما خاض الفريق الليبي ذهاب الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية أمام الأولمبي الباجي التونسي على ملعب الإنتاج الحربي بمصر، ولعب ذهاب التمهيدي الثاني من المسابقة أمام كمبالا سيتي الأوغندي بستاد رادس في تونس.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الاثنين، مواعيد جولتي الذهاب والإياب لربع نهائي كأس الكونفدرالية، وشهدت موافقته على لعب فريق أبو سليم أمام نهضة بركان المغربي في دور الـ8 بمدينة بنغازي في ليبيا.

وستقام جولة الذهاب يوم السبت الـ31 مارس الجاري، على أن يكون الإياب يوم السبت الـ7 من أبريل المقبل.

وبحسب الموقع الرسمي للكاف، تبدأ مباريات دور الـ8 بمواجهة نادي أبو سليم مع ضيفه نهضة بركان المغربي في الـ31 من مارس على ملعب الشهداء بنينا في بنغازي، على أن تقام مباراة العودة في المغرب.