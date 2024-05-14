باريس سان جيرمان ينتقم من مبابي

أكدت صحيفة "ليكيب" (L'équipe) الإثنين أن لغة الحوار تعطلت تماما بين نجم الفريق كيليان مبابي، المنتظر وصوله إلى ريال مدريد في الأيام المقبلة، وإدارة النادي برئاسة الملياردير القطري ناصر الخليفي.

ووفقا للصحيفة الفرنسية فإن الأزمة التي اندلعت منذ أشهر بين مبابي والخليفي، وانفجرت بشكل غير مسبوق في مباراة سان جيرمان وتولوز الأحد ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري، ستمتد إلى ما أبعد من اللاعب نفسه، لتطال شقيقه "إيتان" الذي يلعب لفريق باريس سان جيرمان لأقل من 19 عاما.

وينتظر أن تستغني إدارة سان جيرمان عن إيتان مبابي المولود في 29 ديسبمر 2006، في نهاية الموسم الحالي وذلك كرد فعل انتقامي لا فقط على مغادرة شقيقه الأكبر للفريق الباريسي وإنما أيضا للنهاية غير المتوقعة بين كيليان وناصر الخليفي والتي أخذت منحى مفاجئا مساء الجمعة عندما أصر مبابي في خطاب الوداع على توجيه الشكر لجميع مكونات النادي باستثناء رئيس ناديه ناصر الخليفي.