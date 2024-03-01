عقدة الهلال إزاء الاتحاد تفتح طريق الزعيم لاستعادة لقب الدوري السعودي

تقام، اليوم الجمعة، مباراة في غاية الأهمية بين الهلال والاتحاد ضمن لقاءات الجولة الـ22 من الدوري السعودي على ملعب "المملكة أرينا".

وقد تحدد المواجهة المنتظرة الكثير في مشوار الهلال نحو استعادة لقب الدوري السعودي الذي خسره، الموسم الماضي، لصالح العميد بفارق 13 نقطة.

لكن رغم ذلك، لم ينجح وقتها الاتحاد من الفوز لا ذهابًا ولا إيابًا، ووجد الزعيم خصمًا قويًا حتى في واحد من أسوأ مواسمه.

كيف يمكن لتلك المواجهة أن تحدد مسار ما سيتبقى بعدها من مواجهات في الدوري السعودي؟ هذا ما نستعرضه فيما يلي: