عقدة الهلال إزاء الاتحاد تفتح طريق الزعيم لاستعادة لقب الدوري السعودي
تقام، اليوم الجمعة، مباراة في غاية الأهمية بين الهلال والاتحاد ضمن لقاءات الجولة الـ22 من الدوري السعودي على ملعب "المملكة أرينا".
وقد تحدد المواجهة المنتظرة الكثير في مشوار الهلال نحو استعادة لقب الدوري السعودي الذي خسره، الموسم الماضي، لصالح العميد بفارق 13 نقطة.
لكن رغم ذلك، لم ينجح وقتها الاتحاد من الفوز لا ذهابًا ولا إيابًا، ووجد الزعيم خصمًا قويًا حتى في واحد من أسوأ مواسمه.
كيف يمكن لتلك المواجهة أن تحدد مسار ما سيتبقى بعدها من مواجهات في الدوري السعودي؟ هذا ما نستعرضه فيما يلي:
عقدة هلالية مزدوجة
هناك رقم بين الهلال والاتحاد قد يعطينا فكرة عن نتيجة مواجهة، اليوم، بغض النظر عن حالة الفريقين، وهو يخص سجلاً آخر في 6 مواجهات بينهما.
ولم يحقق الاتحاد الفوز في أي مباراة من آخر 7 مباريات، رغم أن 5 من تلك المواجهات كان العميد فيها هو الفريق صاحب الأرض.
والأمر المحبط لجماهير الاتحاد في تلك المباريات السبع أنها أسفرت عن خسارة العميد للقب كأس العرب للأندية الأبطال، وخروجه من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي، الذي كان فيه أفضل بشكل واضح من الهلال.
والعقدة التي نتحدث عنها لا تتوقف عند 7 مباريات، لكنها ممتدة منذ العام 2016، حيث لم يحقق الاتحاد أي فوز على الهلال عندما يلعب الزعيم على أرضه.
وآخر فوز للاتحاد خارج أرضه على الهلال كان في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، في موسم 2016/2017، وحتى وقتها حقق الزعيم الفوز باللقب بنهاية المطاف بفارق 14 نقطة عن العميد.
وخلال تلك الفترة شق الهلال طريقه أيضًا لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا بعدما واجه الاتحاد في ربع النهائي، وخرج بتعادل سلبي من مباراة الذهاب، وفاز في العودة بثلاثية.
طريق مفتوح نحو الدوري
فوز الهلال سيأخذه في طريق مفتوح نحو استعادة لقب الدوري السعودي الذي غاب عنه في الموسم الماضي بعدما تراجع الفريق للمركز الثالث وترك المنافسة للاتحاد والنصر.
حيث سيتبقى للهلال ١٢ مباراة بعد تلك الجولة، 3 منها ستحدد الكثير أيضًا في شكل الدوري وبطله.
وتلك المواجهات ستكون أمام النصر في الأول بارك، والتعاون والأهلي أيضًا خارج ملعب الزعيم.
وحتى على افتراض أن الهلال خسرها جميعًا مع الفوز على الاتحاد وفي بقية المباريات المتبقية أمام فرق القاع والوسط، مثل: الحزم، والطائي، والرائد، والأخدود، سيبقى الزعيم قادرًا على نيل اللقب على الأرجح.
مواجهة ثالثة ورابعة وأخرى خامسة محتملة
في الدور الأول من الدوري السعودي وبالتحديد في الجولة الخامسة عندما التقى الفريقان، فاز الهلال في مباراة ماراثونية 4/3 في مواجهة مجنونة تقدم فيها أصحاب الأرض، وتعادل الهلال قبل أن يصل تقدم الاتحاد لثلاثية في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني قلب متروفيتش والدوسري النتيجة في ظرف 11 دقيقة فقط، ليمنحا العالم مباراة ممتعة في الدوري السعودي كانت عنوان إثارة للموسم الجاري.
وبعد مواجهة "المملكة أرينا" ستكون هناك مواجهتان أخريان بين الفريقين، بالتحديد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
كذلك من المحتمل أن يتواجه الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما نجحا في الصعود إلى نصف النهائي، وستقام القرعة يوم الأربعاء.