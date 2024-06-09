دربه آرني سلوت سابقا.. ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم نيوكاسل

كشفت تقارير صحفية أن الجامبي يانكوبا مينتيه، نجم نيوكاسل يونايتد، يتواجد على رادار المطلوب ضمهم من قبل آرني سلوت، المدير الفني الجديد لنادي ليفربول، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى ليفربول إلى تعزيز صفوف الفريق هذا الصيف استعدادًا للموسم الجديد، 2024/25، تحت قيادة آرني سلوت، الذي تولى المسؤولية رسميا خلفا للألماني يورغن كلوب.

ووفا لما ذكرته صحيفة "تليغراف"، فإن نادي نيوكاسل يونايتد سيكون مضطرًا لبيع أحد لاعبيه في الميركاتو الصيفي، من أجل الامتثال لقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة إلى أن يانكوبا مينتيه صاحب الـ19 عامًا، الذي تعاقد معه نيوكاسل في الصيف الماضي من فريق أودينس بولد كلوب الدنماركي، مقابل 6.5 مليون جنيه إسترليني، قد يمثل فرصة للنادي لتحقيق مكاسب مالية.