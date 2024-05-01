دور كريستيانو رونالدو بتألق فينيسيوس كرقم 9
تألّق البرازيلي فينيسيوس جونيور بشكل لافت في مباراة فريقه ريال مدريد أمام بايرن ميونخ، مساء الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وعلى ملعب أليانز أرينا في ميونخ، سجل جونيور هدفي ريال مدريد، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة 23، بعدما تلقّى كرة بينية من توني كروس وضعته في مواجهة حارس بايرن ميونخ مانويل نوير ليفتتح ببراعة باب التسجيل.
وذكرت صحيفة "ريليفو" (RELEVO) الإسبانية أن "فيني"، الذي خاض مباراة الثلاثاء في خطة مهاجم صريح (رقم 9) خلافًا للمباريات الأخرى عندما يضطلع بخطة جناح أيسر، دأب على متابعة المباريات التي يلعب فيها كريستيانو رونالدو أو كريم بنزيما نجما ريال مدريد سابقًا، أو مواطنه رونالدو نازاريو داليما، أسطورة الكرة البرازيلية.
وقالت "ريليفو" إن فينيسيوس جونيور يشاهد باستمرار مقاطع فيديو لكريستيانو رونالدو، وبنزيما، ورونالدو نازاريو، وهو متأثر بأدائهم، وهم لاعبون مرجعيون بالنسبة له، خاصة عند اللعب كمهاجم صريح، وفق الصحيفة الإسبانية.
ويلتقي ريال مدربه في معقله التاريخي ملعب سان تياغو بيرنابيو أمام بايرن ميونخ، الأربعاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال من أجل بلوغ النهائي.