دور كريستيانو رونالدو بتألق فينيسيوس كرقم 9

وذكرت صحيفة "ريليفو" (RELEVO) الإسبانية أن "فيني"، الذي خاض مباراة الثلاثاء في خطة مهاجم صريح (رقم 9) خلافًا للمباريات الأخرى عندما يضطلع بخطة جناح أيسر، دأب على متابعة المباريات التي يلعب فيها كريستيانو رونالدو أو كريم بنزيما نجما ريال مدريد سابقًا، أو مواطنه رونالدو نازاريو داليما، أسطورة الكرة البرازيلية.

وقالت "ريليفو" إن فينيسيوس جونيور يشاهد باستمرار مقاطع فيديو لكريستيانو رونالدو، وبنزيما، ورونالدو نازاريو، وهو متأثر بأدائهم، وهم لاعبون مرجعيون بالنسبة له، خاصة عند اللعب كمهاجم صريح، وفق الصحيفة الإسبانية.

ويلتقي ريال مدربه في معقله التاريخي ملعب سان تياغو بيرنابيو أمام بايرن ميونخ، الأربعاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال من أجل بلوغ النهائي.