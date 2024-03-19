انتكاسة كبيرة لتيبو كورتوا

وكان كورتوا قد تعرض للإصابة بالرباط الصليبي قبل بداية الموسم الجاري، 2023/2024، وتأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وبحسب ما نشرت صحيفة (AS) غادر اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا ملعب تدريب ريال مدريد وهو يبكي، اليوم الثلاثاء؛ بعد إصابته بتمزق في الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى.

وقالت مصادر قريبة من النادي إن مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في 31 مارس كانت بمثابة موعد عودة محتمل للبلجيكي، وكان من المقرر أن يشارك في مباراة ودية أمام فريق كاستيا، فريق شباب مدريد، يوم الأربعاء.

وعادت الصحيفة لتؤكد أن إصابة اليوم بمثابة ضربة قوية لكورتوا، الذي كان عنصرًا رئيسًا لكارلو أنشيلوتي وأثبت نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه.