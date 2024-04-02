حسام البدري يرحل عن تدريب الزوراء العراقي

وجاء الوداع بعد يوم واحد فقط من تعادل الزوراء أمام النجف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 من دوري نجوم العراق.

وقالت القناة الرابعة الرياضية العراقية إن مدرب الزوراء حسام البدري ودع لاعبي فريقه بعد الوحدة التدريبية التي خاضها اليوم.

وأوضحت: "لم يتضح بعد ما إذا كان البدري قد قدم استقالته من تدريب الزوراء، أو تمت إقالته من قبل إدارة النادي".

وفي 31 يوليو من العام 2023 أعلن نادي الزوراء العراقي إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إلى حسام البدري.