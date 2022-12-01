هل استُبعد فلاهوفيتش من تشكيل صربيا الأساسي بسبب علاقته بزوجة زميله في المنتخب؟
رد نجم صربيا دوسان فلاهوفيتش على المزاعم التي وصفها "بالسخيفة" بأنه لم يشارك بشكل منتظم في تشكيلة منتخب بلاده في كأس العالم في قطر بسبب علاقته مع زوجة زميله في الفريق.
وجلس مهاجم يوفنتوس على مقاعد البدلاء في كافة مباريات فريقه في كأس العالم حتى الآن ولم يشارك في التعادل الأخير 3-3 مع الكاميرون ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة.
ولا شك أن غياب مهاجم يوفنتوس عن التشكيلة الأساسية لصربيا في المونديال أثار الجدل بشأن سبب ذلك، من قبل وسائل الإعلام الصربية.
وأفادت تقارير إعلامية بأن عدم مشاركته يرجع إلى أنه وقع في علاقة غرامية مع زوجة حارس المرمى الاحتياطي بريدراغ رايكوفيتش لكن المهاجم نفى مثل هذه المزاعم، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وفي حديثه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة الختامية بدور المجموعات أمام سويسرا، قال فلاهوفيتش "أنا آسف لأنني أضطر إلى بدء المؤتمر الصحفي في كأس العالم بهذه الطريقة، لكن يجب أن أتحدث عن ذلك لأن هذا هو اسمي الذي يتم الحديث عنه.
"ما نقرأه ونسمع عنه جميعًا، ليس هناك حاجة للتعليق على شيء سخيف للغاية. من الواضح أن هؤلاء الأشخاص يشعرون بالملل وليس لديهم ما هو أفضل ليفعلوه لأنهم محبطون أو غاضبون، لكن العمل ضد المصلحة الوطنية للفريق في الوقت الحالي يبدو أنها وظيفتهم الرئيسة".
وأضاف مهاجم يوفنتوس الشاب "نحن أكثر اتحادًا من أي وقت مضى والأجواء في الفريق أفضل من أي وقت مضى. هذه القصص سخيفة، أريد فقط تبرئة اسمي ونزاهتي، لذلك سأتخذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر. ليست هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، كنت أتمنى أن تدعم الجماهير الفريق قبل هذه المباراة المهمة ، لكن بدلاً من ذلك، نحن مضطرون للحديث عن أشياء لا قيمة لها.
"هؤلاء الأشخاص بهذا الحديث لم يحققوا شيئًا، لكنهم بالتأكيد لن يحظوا باهتمام إضافي من اسمي. لقد كانوا دائمًا أشخاصًا صغارًا ويثبتون ذلك يومًا بعد يوم".
ولجأت المرأة المعنية - آنا كاكيتش -أيضًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لرفض المزاعم وأصرت بدلاً من ذلك على أنها كانت ترعى ابنها في المستشفى خلال الشهر الماضي.
ردًّا على تغريدة أحد المراسلين، كتبت كاكيتش "لقد نجونا بشكل أسوأ، صدقوني. شكراً لجميع الصحفيين الذين تجاهلوني ولم ينشروا أي شيء عن حالة تاديغا الصحية، والأشخاص الآخرون الذين يعتقدون أنه من الأفضل مهاجمة أسد جريح! شكرًا لكم!'".
كانت كاكيتش على علاقة منذ فترة طويلة مع حارس مرمى صربيا وريال مايوركا رايكوفيتش وفي أغسطس/آب 2018 ، تزوجا. ولديهما طفلان.
وفي وقت لاحق من المؤتمر الصحفي ، أشار المهاجم إلى أنه كان يشعر بأنه غير لائق ولكنه الآن "يركز بشكل كامل" على مساعدة الفريق.
وقال: "لم ألعب لأنني لم أكن مستعدًا بشكل كافٍ، لكني أشعر بتحسن الآن وأركز تمامًا على المباراة التالية".
ورغم تسجيله ستة أهداف في 10 مباريات في الدوري الإيطالي حتى الآن في الموسم، اقتصر ظهور فلاهوفيتش في المونديال على مقاعد البدلاء في كل من مباراتي صربيا أمام البرازيل والكاميرون.