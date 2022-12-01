هل استُبعد فلاهوفيتش من تشكيل صربيا الأساسي بسبب علاقته بزوجة زميله في المنتخب؟

وأفادت تقارير إعلامية بأن عدم مشاركته يرجع إلى أنه وقع في علاقة غرامية مع زوجة حارس المرمى الاحتياطي بريدراغ رايكوفيتش لكن المهاجم نفى مثل هذه المزاعم، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة الختامية بدور المجموعات أمام سويسرا، قال فلاهوفيتش "أنا آسف لأنني أضطر إلى بدء المؤتمر الصحفي في كأس العالم بهذه الطريقة، لكن يجب أن أتحدث عن ذلك لأن هذا هو اسمي الذي يتم الحديث عنه.

"ما نقرأه ونسمع عنه جميعًا، ليس هناك حاجة للتعليق على شيء سخيف للغاية. من الواضح أن هؤلاء الأشخاص يشعرون بالملل وليس لديهم ما هو أفضل ليفعلوه لأنهم محبطون أو غاضبون، لكن العمل ضد المصلحة الوطنية للفريق في الوقت الحالي يبدو أنها وظيفتهم الرئيسة".

وأضاف مهاجم يوفنتوس الشاب "نحن أكثر اتحادًا من أي وقت مضى والأجواء في الفريق أفضل من أي وقت مضى. هذه القصص سخيفة، أريد فقط تبرئة اسمي ونزاهتي، لذلك سأتخذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر. ليست هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، كنت أتمنى أن تدعم الجماهير الفريق قبل هذه المباراة المهمة ، لكن بدلاً من ذلك، نحن مضطرون للحديث عن أشياء لا قيمة لها.

"هؤلاء الأشخاص بهذا الحديث لم يحققوا شيئًا، لكنهم بالتأكيد لن يحظوا باهتمام إضافي من اسمي. لقد كانوا دائمًا أشخاصًا صغارًا ويثبتون ذلك يومًا بعد يوم".