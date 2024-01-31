ترقب لحوار ليونيل ميسي مع عمرو أديب في السعودية
يترقب معجبو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول ظهور له في حوار تلفزيوني عربي من السعودية، رفقة الإعلامي المصري عمرو أديب، ليتحدث فيه عن تفاصيل غير معروفة عن حياته الشخصية وعالم كرة القدم.
وسيطل ميسي، الذي يتواجد في السعودية حاليا للمشاركة في موسم الرياض، عبر برنامج "بودكاست "Big Time"، الذي يحاور النجوم عن حياتهم الخاصة والعامة.
ومن غير الواضح إن كانت إحدى الفنانات العربيات ستكون رفقة عمرو أديب لمحاورة ميسي، كما جرى في حلقات سابقة من البرنامج.
ونشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، صورا ومقطع فيديو تظهر نجم برشلونة السابق ميسي رفقة عمرو أديب، واستعدادات تصوير الحوار.
ويأمل محبو ميسي أن يسمعوا منه تفاصيل عن حياته الشخصية وعلاقته بعائلته وما يفكر فيه في السنوات القادمة التي لن يكون فيها لاعبا، مع اقتراب موعد اعتزاله المرتقب.
ويلعب ميسي حاليا مع إنتر ميامي الأميركي، وقدم رفقة الفريق إلى السعودية لخوض لقاءين ودييّن ضمن موسم الرياض ضد ناديي الهلال والنصر.
وخاض ميسي أول مباراة له في المهرجان ضد نادي الهلال السعودي، وانتهت بخسارة الأرجنتيني ورفاقه 3/4، حيث سجل هدفا وصنع آخر.
فيما سيكون غدا الخميس موعد اللقاء المنتظر عندما يتواجه ليونيل ميسي وجها لوجه أمام منافسه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريقه النصر السعودي.
لكن من غير المؤكد بعد مشاركة رونالدو، إذ يتعافى من الإصابة.