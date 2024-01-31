ترقب لحوار ليونيل ميسي مع عمرو أديب في السعودية

يترقب معجبو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول ظهور له في حوار تلفزيوني عربي من السعودية، رفقة الإعلامي المصري عمرو أديب، ليتحدث فيه عن تفاصيل غير معروفة عن حياته الشخصية وعالم كرة القدم.

وسيطل ميسي، الذي يتواجد في السعودية حاليا للمشاركة في موسم الرياض، عبر برنامج "بودكاست "Big Time"، الذي يحاور النجوم عن حياتهم الخاصة والعامة.

ومن غير الواضح إن كانت إحدى الفنانات العربيات ستكون رفقة عمرو أديب لمحاورة ميسي، كما جرى في حلقات سابقة من البرنامج.