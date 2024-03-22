في صمت.. ريال مدريد يستحوذ على مواهب العالم
نشر موقع "ريليفو" اليوم الجمعة تقريرا تحدث فيه عن استحواذ ريال مدريد على مواهب العالم في صمت.
وأشار الموقع إلى اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع ترنت ألكسندر أرنولد (25 عامًا) من ليفربول حيث ينتهي عقد الإنجليزي في يونيو 2025.
ووفقا للموقع فإن خريطة الطريق التي وضعها رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز وجوني كالافات المسؤولون عن التعاقدات، لا تترك مجالًا تقريبًا للمفاجآت.
ونقل "ريليفو" عن أحد العاملين في ريال مدريد: "النادي لديه فكرة عما يريد أن يكون عليه الفريق ويعمل به في السنوات المقبلة".
ويعتمد ريال مدريد على فرضية "الاستفادة من الفرص الجيدة في السوق قبل أندية الدوري الإنجليزي".
ويخطط ريال مدريد لسنوات ويتحكم بالتفصيل في التعاقد مع اللاعبين الكبار الذين يظهرون في السوق.
وفي بعض الأحيان يستغرق حدوث ذلك بعض الوقت، لكن ريال مدريد يصر على الحسم إذا كان اللاعب المعني يستحق ذلك.
وذكر الموقع أن أولوية ريال مدريد في 2024 هي التعاقد مع ألفونسو ديفيز وكيليان مبابي، حيث عمل ريال مدريد، بصمت، لعدة أشهر، إن لم يكن سنوات، لمحاولة التعاقد معهما.
ومع ألكسندر أرنولد، فإن العملية ليست بعيدة عن التقدم، لكن لاعب ليفربول يظهر بقوة على رادار الميرنغي، في انتظار اتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية.
وهذه السياسة التي يتبعها ريال مدريد ترجع إلى قضية اقتصادية، حيث مر ريال مدريد بسنوات معقدة للغاية بسبب وباء كورونا.
وبات ريال مدريد يختار أهدافه بعناية ويحسب الإنفاق إلى أقصى الحدود، ومن ثم، على سبيل المثال، لم يتم التعاقد مع قلب دفاع بعد إصابة إيدير ميليتاو وديفيد ألابا.
وبحسب "ريليفو" لم يكن من المقرر وصول قلب الدفاع في أغسطس أو يناير، ولم تتغير الخطط، وأفاد بأنه للحصول على الجواهر، يعمل ريال مدريد في صمت.
وانتهى الأمر بالتعاقد مع جود بيلينغهام وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا وأنطونيو روديغر رغم العروض المالية الجذابة لجميعهم.
وحدث الشيء نفسه مع إندريك وفينيسيوس جونيور ورودريغو، الذين أقنعهم ريال مدريد من خلال مشروع مصمم خصيصًا.
ويركز ريال مدريد جهوده على اللاعبين الشباب الذين يمكن أن يتطوروا في المستقبل، ويمكن التعاقد معهم بأسعار معقولة.