في صمت.. ريال مدريد يستحوذ على مواهب العالم

نشر موقع "ريليفو" اليوم الجمعة تقريرا تحدث فيه عن استحواذ ريال مدريد على مواهب العالم في صمت.

وأشار الموقع إلى اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع ترنت ألكسندر أرنولد (25 عامًا) من ليفربول حيث ينتهي عقد الإنجليزي في يونيو 2025.

ووفقا للموقع فإن خريطة الطريق التي وضعها رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز وجوني كالافات المسؤولون عن التعاقدات، لا تترك مجالًا تقريبًا للمفاجآت.

ونقل "ريليفو" عن أحد العاملين في ريال مدريد: "النادي لديه فكرة عما يريد أن يكون عليه الفريق ويعمل به في السنوات المقبلة".

ويعتمد ريال مدريد على فرضية "الاستفادة من الفرص الجيدة في السوق قبل أندية الدوري الإنجليزي".