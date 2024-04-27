الترجي التونسي يهزم الزمالك ويتوج بلقب إفريقيا لأبطال الكؤوس لكرة اليد

أحرز الترجي التونسي، السبت، لقب كأس إفريقيا للأندية أبطال الكأس لكرة اليد بعد فوزه في المباراة النهائية على الزمالك المصري (30 ـ 25) وذلك في نسختها الأربعين التي احتضنتها مدينة وهران بالجزائر بين 18 و27 أبريل الجاري.

ونجح الترجي التونسي في تجريد الزمالك من لقبه، محرزا تتويجه الرابع في المسابقة بعدما سيطر على المباراة حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة (16 ـ 11) قبل أن يواصل سيطرته حتى نهاية المباراة.