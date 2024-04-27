الترجي التونسي يهزم الزمالك ويتوج بلقب إفريقيا لأبطال الكؤوس لكرة اليد
أحرز الترجي التونسي، السبت، لقب كأس إفريقيا للأندية أبطال الكأس لكرة اليد بعد فوزه في المباراة النهائية على الزمالك المصري (30 ـ 25) وذلك في نسختها الأربعين التي احتضنتها مدينة وهران بالجزائر بين 18 و27 أبريل الجاري.
ونجح الترجي التونسي في تجريد الزمالك من لقبه، محرزا تتويجه الرابع في المسابقة بعدما سيطر على المباراة حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة (16 ـ 11) قبل أن يواصل سيطرته حتى نهاية المباراة.
وكان الترجي فاز على الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 25/21، قبل أن يحقق الفوز على الزمالك في النهائي بعد أن كان خسر مباراته الأولى أمام الأخير في الدوري الرئيسي.
وأحرز لاعب الترجي بلال العبدلي جائزة رجل مباراة النهائي، فيما كان الأهلي المصري قبل ذلك أحرز المركز الثالث بعد فوزه على أمل سكيكدة الجزائري في المباراة الترتيبية.
يشار إلى أن نادي المجمع البترولي الجزائري (مولودية الجزائر سابقا) يحمل الرقم القياسي في عدد التتويجات بتسعة ألقاب يليه الزمالك المصري والنادي الإفريقي التونسي بخمسة ألقاب ثم الترجي برصيد 4 ألقاب.