بقميص مانشستر سيتي.. أغويرو يسجل هدفا رائعا في بطولة ودية (فيديو)

أثبت سيرجيو أغويرو، أسطورة مانشستر سيتي، أنه لم يفقد لمسته التهديفية الرائعة، رغم اعتزاله منذ 3 سنوات، وذلك خلال مباراة فريقه "فريق أغويرو" ضد نظيره "لا ميكسيكانا إكسبريس" في بطولة كرة قدم تُقام على ملعب خماسي، كل فريق فيها مكون من 7 لاعبين.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن أغويرو سيشارك فى بطولة كرة بالولايات المتحدة الأمريكية، يحصل فيها الفائز على جائزة تبلغ مليون دولار، وهي مسابقة يتكون فيها كل فريق من سبعة لاعبين من أيقونات العصر الحديث في مواجهة بعضهم بعضا، وستقام في الفترة من 5 إلى 10 يونيو في كاري بولاية نورث كارولينا.

وأظهر أغويرو مهارته الرائعة التي ما زال محتفظا بها، رغم اعتزاله عالم كرة القدم من خلال تصويباته القوية، كما سجل هدفا رائعا.