بقميص مانشستر سيتي.. أغويرو يسجل هدفا رائعا في بطولة ودية (فيديو)
أثبت سيرجيو أغويرو، أسطورة مانشستر سيتي، أنه لم يفقد لمسته التهديفية الرائعة، رغم اعتزاله منذ 3 سنوات، وذلك خلال مباراة فريقه "فريق أغويرو" ضد نظيره "لا ميكسيكانا إكسبريس" في بطولة كرة قدم تُقام على ملعب خماسي، كل فريق فيها مكون من 7 لاعبين.
وكانت تقارير سابقة ذكرت أن أغويرو سيشارك فى بطولة كرة بالولايات المتحدة الأمريكية، يحصل فيها الفائز على جائزة تبلغ مليون دولار، وهي مسابقة يتكون فيها كل فريق من سبعة لاعبين من أيقونات العصر الحديث في مواجهة بعضهم بعضا، وستقام في الفترة من 5 إلى 10 يونيو في كاري بولاية نورث كارولينا.
وأظهر أغويرو مهارته الرائعة التي ما زال محتفظا بها، رغم اعتزاله عالم كرة القدم من خلال تصويباته القوية، كما سجل هدفا رائعا.
واعتزل أغويرو كرة القدم الاحترافية في 2021 بسبب معاناته من مشكلة في القلب، لكنه عاد بألوان مانشستر سيتي للمشاركة في البطولة المليئة بالنجوم.
ودخل فريق أغويرو الملعب مرتديًا قمصان نادي مانشستر سيتي لموسم 2024-2025، وكان تواجده في إحدى ساحات اللعب عرض لكأس الدوري الإنجليزي الممتاز، وصورة لهدف أغويرو الأيقوني الذي حقق به الفوز باللقب ضد فريق كوينز بارك رينجرز.
وخلال مسيرته مع أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل أغويرو 184 هدفًا في 275 مباراة، كما شارك في 101 مباراة مع منتخب الأرجنتين، وسجل 41 هدفًا لبلده.
وساعد أغويرو مانشستر سيتي على الفوز بخمسة ألقاب للدوري والكأس الإنجليزية، وثلاثة ألقاب لكأس المجتمع، وكان أيضًا جزءًا من تشكيلة المنتخب الأرجنتيني الفائز بكوبا أمريكا في عام 2021.