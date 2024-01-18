ريباكينا تودع بطولة أستراليا المفتوحة بالخسارة أمام بلينكوفا
انتهت مساعي إيلينا ريباكينا المصنفة الثالثة لبلوغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للعام الثاني على التوالي بخيبة أمل بعد خسارتها 6/4 و4/6 و7/6 أمام الروسية غير المصنفة آنا بلينكوفا بعد شوط فاصل قياسي استمر أكثر من 30 دقيقة بالدور الثاني اليوم الخميس.
ومع عدم وجود فارق يذكر بين اللاعبتين في الشوط الفاصل بالمجموعة الأخيرة، حافظت بلينكوفا على هدوئها في معركة ملحمية استمرت 42 نقطة وجثت على ركبتيها عقب تحقيق فوزها المثير في نقطتها العاشرة للفوز بالمباراة بينما وقفت جماهير ملعب رود ليفر على أقدامها لتحيتها.
وكان هذا أطول شوط فاصل في مباراة فردي في تاريخ البطولة الكبرى.
وقالت بلينكوفا بعد وقت قصير من عناقها لريباكينا عند الشبكة حيث صفقت الجماهير للاعبتين بحفاوة بالغة: "سأتذكر هذا اليوم بقية حياتي، في هذا الملعب ومع هذه الجماهير، إنه أفضل ما حدث في حياتي حتى الآن".
وأضافت: "شكرا جزيلا للجماهير على تشجيعها لي، هذا منحني الكثير من الطاقة للقتال حتى النهاية. كانت مباراة صعبة للغاية، حاولت الحفاظ على تركيزي في كل نقطة".
وتابعت بلينكوفا: "حصلت على العديد من النقاط لحسم الفوز بالمباراة وحاولت أن أكون قوية في هذه اللحظات لكن يدي كانت ترتجف وساقاي أيضا".
وأنقذت بلينكوفا ست نقاط للفوز بالمباراة، وغادرت الملعب وسط هتافات مدوية من الجماهير بعد أن كتبت عبارة "لا تستسلم أبدا" على عدسة الكاميرا بجوار الملعب.
وبدأت اللاعبة صاحبة الضربات القوية وبطلة ويمبلدون السابقة، والتي خسرت أمام أرينا سبالينكا في نهائي بطولة أستراليا العام الماضي، المباراة ببطء مع استغلال زميلتها السابقة في الزوجي كسر إرسال مبكر لتفوز بالمجموعة الافتتاحية.
وواصلت بلينكوفا (25 عاما) ضغطها واستغلت إرسال منافستها مرة أخرى في المجموعة الثانية لتتقدم 2-1 لكن القازاخستانية ريباكينا المولودة في روسيا ردت بقوة ليتعادل الثنائي القوي بعد ثمانية أشواط.
وارتقت ريباكينا بطلة برزبين بأدائها لتدرك التعادل 1/1 في المجموعات قبل أن تتبادل اللاعبتان كسر الإرسال في المجموعة الفاصلة التي حُسمت في شوط فاصل، حيث كافح الحكم الرئيس للسيطرة على ضحكته عندما وصلت النتيجة 19/19.
وحققت الجريئة بلينكوفا أفضل انتصار في مسيرتها وعادلت أفضل أداء لها في بطولة كبرى وستلتقي مع المصنفة 26 الإيطالية جاسمين باوليني في الدور المقبل.