ريباكينا تودع بطولة أستراليا المفتوحة بالخسارة أمام بلينكوفا

انتهت مساعي إيلينا ريباكينا المصنفة الثالثة لبلوغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للعام الثاني على التوالي بخيبة أمل بعد خسارتها 6/4 و4/6 و7/6 أمام الروسية غير المصنفة آنا بلينكوفا بعد شوط فاصل قياسي استمر أكثر من 30 دقيقة بالدور الثاني اليوم الخميس.

ومع عدم وجود فارق يذكر بين اللاعبتين في الشوط الفاصل بالمجموعة الأخيرة، حافظت بلينكوفا على هدوئها في معركة ملحمية استمرت 42 نقطة وجثت على ركبتيها عقب تحقيق فوزها المثير في نقطتها العاشرة للفوز بالمباراة بينما وقفت جماهير ملعب رود ليفر على أقدامها لتحيتها.

وكان هذا أطول شوط فاصل في مباراة فردي في تاريخ البطولة الكبرى.

وقالت بلينكوفا بعد وقت قصير من عناقها لريباكينا عند الشبكة حيث صفقت الجماهير للاعبتين بحفاوة بالغة: "سأتذكر هذا اليوم بقية حياتي، في هذا الملعب ومع هذه الجماهير، إنه أفضل ما حدث في حياتي حتى الآن".