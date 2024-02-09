كلوب يكشف موعد عودة محمد صلاح للتدريبات

وتعرض صلاح للإصابة في عضلات الفخذ، خلال الشوط الأول من مواجهة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في ساحل العاج، ليعود إلى ليفربول لتلقي العلاج، قبل أن تودع مصر المسابقة من دور الستة عشر بخسارة ركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

وقال كلوب للصحفيين عن عملية تعافي صلاح قبل مواجهة بيرنلي، غدا السبت: "نأمل أن يتمكن من المشاركة في التدريبات الأسبوع المقبل".

وأضاف: "إنه يعمل بوتيرة كاملة الآن، لكن انظر، الأمر إيجابي. سيعود إما الأسبوع القادم أو الذي يليه. لكن إذا سألته، ستكون عودته الأسبوع المقبل".