فليك يقبل أبرز شروط برشلونة قبل توقيع عقده
كشفت صحيفة "سبورت" عن أبرز الشروط المالية في عقد الألماني هانزي فليك، الذي يستعد لقيادة فريق برشلونة، بشكل رسمي، خلفًا لتشافي هيرنانديز.
وينتظر برشلونة موسمًا جديدًا وتحديات جديدة تحت قيادة هانز فليك، في انتظار الإعلان الرسمي عن توليه المسؤولية التدريبية للبلوغرانا.
ويتواجد فليك في مدينة برشلونة، على أن يكون توقيع العقود، اليوم الأربعاء، لمدة موسمين.
وقالت "سبورت" في تقريرها، اليوم الأربعاء: "سيحقق فليك أحد أكبر تحدياته المهنية بالتوقيع مع نادي برشلونة، حيث فضل الألماني حلمه بتدريب أحد عمالقة أوروبا على عقد مربح كان يمكنه الحصول عليه في وجهات أخرى، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأضاف: "كان أحد الجوانب المهمة هو التفاوض بشأن عقده، إذ توصَّل برشلونة ومدير أعمال المدرب بيني زهافي إلى اتفاق لمدة موسمين مع خيار لموسم ثالث، وهو وقت كافٍ لبناء مشروع طموح".
وتابع: "لم تكن هناك أيضًا أي مشكلة في المسألة المالية بسبب رغبة فليك في تدريب برشلونة، رغم أنه مدرب من الطراز الأول، حيث حقق سداسية مع بايرن وقاد المنتخب الألماني، إلا أنه قبل راتبًا يتناسب مع الاحتياجات المالية للنادي".
وأشارت: "سيكسب فليك في برشلونة نحو 3 ملايين يورو بشكل إجمالي، 1.5 مليون يورو (الصافي)، مع مكافأتين كبيرتين، وسيحصل المدرب على مليون يورو أيضًا حال فوزه بدوري أبطال أوروبا و750 ألف يورو حال فوزه بالدوري الإسباني".
ولم يدرب فليك (59 عامًا) منذ أن أقاله منتخب ألمانيا في عام 2023 بعد سلسلة من النتائج السيئة، وسبق أن قاد بايرن للفوز بالثلاثية في عام 2020، بما في ذلك الفوز الساحق على برشلونة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.