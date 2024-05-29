فليك يقبل أبرز شروط برشلونة قبل توقيع عقده

كشفت صحيفة "سبورت" عن أبرز الشروط المالية في عقد الألماني هانزي فليك، الذي يستعد لقيادة فريق برشلونة، بشكل رسمي، خلفًا لتشافي هيرنانديز.

وينتظر برشلونة موسمًا جديدًا وتحديات جديدة تحت قيادة هانز فليك، في انتظار الإعلان الرسمي عن توليه المسؤولية التدريبية للبلوغرانا.

ويتواجد فليك في مدينة برشلونة، على أن يكون توقيع العقود، اليوم الأربعاء، لمدة موسمين.

وقالت "سبورت" في تقريرها، اليوم الأربعاء: "سيحقق فليك أحد أكبر تحدياته المهنية بالتوقيع مع نادي برشلونة، حيث فضل الألماني حلمه بتدريب أحد عمالقة أوروبا على عقد مربح كان يمكنه الحصول عليه في وجهات أخرى، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز".