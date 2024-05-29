بعد خلاف حاد.. تعيين ندتونغو مدربا مؤقتا للكاميرون واستبعاد بريس
قال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في بيان، إنه استبعد المدرب البلجيكي المعين حديثا مارك بريس، وعين بدلا منه مارتن ندتونغو بشكل مؤقت، قبل تصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل.
ويأتي القرار في أعقاب خلاف حاد بين بريس ورئيس الاتحاد صامويل إيتو، أمس الثلاثاء.
وتفاقمت أزمة كرة القدم الكاميرونية، بعدما تحول اجتماع بين إيتو والبلجيكي بريس إلى مواجهة غاضبة.
وكانت هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها إيتو مع بريس، الذي عينته وزارة الرياضة في البلاد، في أبريل الماضي على غير رغبة إيتو.
ووجه إيتو الدعوة إلى بريس لحضور "جلسة عمل" استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026، الشهر المقبل، لكن الاتحاد الكاميروني رفض دخول عدد من أعضاء الطاقم المرافق للمدرب البلجيكي، الذين عينتهم وزارة الرياضة أيضا، إلى مقر الاتحاد في مدينة ياوندي.
وبحسب الفيديو المتداول، كان اللقاء بين إيتو والمدرب الجديد متوترا، إذ قال النجم الكاميروني "أنا الرئيس، إذا كنت تريد العمل معنا.. أليس كذلك؟ أنت مدرب لأنني عينتك، ولست مدربا لأن شخصا آخر عينك، لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء، لذا ابق في هذا الاجتماع، إذا غادرت، فسأضطر إلى استجواب لجنتي التنفيذية".
وغادر المدير الفني القاعة في النهاية، بينما كان إيتو يعيد جملته: "إذا غادرت، فإنك لن تعود أبدا".
ودعا الاتحاد الكاميروني لكرة القدم لاحقا إلى اجتماع للجنة الطوارئ التي قررت إجراء التغيير.
وقد تضع هذه الخطوة إيتو في مسار تصادمي مع وزارة الرياضة، التي تمسكت حتى الآن بتعيين بريس على الرغم من معارضة الاتحاد.
وفي العادة يقوم اتحاد كرة القدم بتعيين المدربين ودفع أجورهم، لكن في بعض الدول الأفريقية تقوم الحكومة بتلك المهمة، خاصة عندما تعاني الاتحادات من ضائقة مالية.
وتملك الكاميرون أربع نقاط من أول مباراتين في التصفيات، وستستضيف الرأس الأخضر في الثامن من يونيو، ثم تسافر إلى أنجولا بعدها بثلاثة أيام.