بعد خلاف حاد.. تعيين ندتونغو مدربا مؤقتا للكاميرون واستبعاد بريس

قال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في بيان، إنه استبعد المدرب البلجيكي المعين حديثا مارك بريس، وعين بدلا منه مارتن ندتونغو بشكل مؤقت، قبل تصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل.

ويأتي القرار في أعقاب خلاف حاد بين بريس ورئيس الاتحاد صامويل إيتو، أمس الثلاثاء.

وتفاقمت أزمة كرة القدم الكاميرونية، بعدما تحول اجتماع بين إيتو والبلجيكي بريس إلى مواجهة غاضبة.

وكانت هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها إيتو مع بريس، الذي عينته وزارة الرياضة في البلاد، في أبريل الماضي على غير رغبة إيتو.

ووجه إيتو الدعوة إلى بريس لحضور "جلسة عمل" استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026، الشهر المقبل، لكن الاتحاد الكاميروني رفض دخول عدد من أعضاء الطاقم المرافق للمدرب البلجيكي، الذين عينتهم وزارة الرياضة أيضا، إلى مقر الاتحاد في مدينة ياوندي.