محلل يرشح ميسي لتدريب برشلونة.. ما القصة؟

وقرر تشافي مدرب الفريق الكتالوني الرحيل نهاية الموسم الحالي.

وطالب ميرفي في تصريحات لشبكة (TalkSport)، من إدارة برشلونة بأن تسلك طريقًا مختلفًا والتعاقد مع ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالي.

وقال ميرفي: "لا تتعجبوا سأختار ميسي؛ لأنه ساحر وكل شيء يلمسه يتحول إلى ذهب".

وأضاف: "ميسي قام بأشياء مذهلة مع النادي الكتالوني، ولن يتوقف الأمر عند كونه لاعبًا أسطوريًا أو مديرًا رياضيًا، وأراه مدربًا متميزًا".