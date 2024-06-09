"أنتم مجانين".. إندريك ينتقد الإعلام بعد مقارنته مع بيليه
رفض إندريك فيليبي، نجم بالميراس ومنتخب البرازيل، وضعه في مقارنة مع الأسطورة بيليه، في ظل تألقه وهو في سن صغيرة.
وفي مباراة ودية استعدادًا لكأس كوبا أمريكا فازت البرازيل 3-2 على المكسيك في ولاية تكساس الأمريكية، فجر الأحد، ليحصل الفريق على دفعة معنوية جيدة قبل البطولة القارية التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأحرز البرازيلي إندريك هدف الفوز لفريقه بعد 4 دقائق من مشاركته.
وخلال اللقاءات الإعلامية عقب المباراة، وجه أحد الإعلاميين سؤالًا للاعب الشاب عن مقارنته بالأسطورة بيليه، ليرد: "لا أهتم بما تقولونه عني أنتم مجانين، تحاولون إقحامي في مقارنات مع بيليه هذه مقارنات سخيفة، كل لاعب له أسلوبه ومسيرته الخاصه، أنا لا أهتم بالمقارنات".
وعن انتقادات تواجده في مركز المهاجم رغم قصر قامته، أشار: "يقولون إنني قصير القامة على أن أكون مهاجمًا (رقم 9) ولكن الأمر لا يتعلق بطول أو قصر القامة.. بل التمركز، تسجيلي الأهداف هو شيء أستمتع به حقًّا، ولكن الفضل يعود لزملائي".
وسيلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الأمريكي في مباراة ودية أخرى الأربعاء المقبل، قبل أن يبدأ مسيرته بكأس كوبا أمريكا الفائز بلقبها تسع مرات في مواجهة كوستاريكا في الـ24 من يونيو الجاري، ثم يواجه أوروغواي بعدها بأربعة أيام قبل اللعب في مواجهة كولومبيا في الثاني من يوليو.
ويتواجد منتخب البرازيل في كوبا أمريكا في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات كولومبيا وباراغواي وكوستاريكا.
يذكر أن إندريك وقع عقود انضمامه لريال مدريد في يناير 2023 من بالميراس البرازيلي، وسينضمّ إلى فريقه الجديد مطلع الموسم المقبل.