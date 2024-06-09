"أنتم مجانين".. إندريك ينتقد الإعلام بعد مقارنته مع بيليه

رفض إندريك فيليبي، نجم بالميراس ومنتخب البرازيل، وضعه في مقارنة مع الأسطورة بيليه، في ظل تألقه وهو في سن صغيرة.

وفي مباراة ودية استعدادًا لكأس كوبا أمريكا فازت البرازيل 3-2 على المكسيك في ولاية تكساس الأمريكية، فجر الأحد، ليحصل الفريق على دفعة معنوية جيدة قبل البطولة القارية التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأحرز البرازيلي إندريك هدف الفوز لفريقه بعد 4 دقائق من مشاركته.

وخلال اللقاءات الإعلامية عقب المباراة، وجه أحد الإعلاميين سؤالًا للاعب الشاب عن مقارنته بالأسطورة بيليه، ليرد: "لا أهتم بما تقولونه عني أنتم مجانين، تحاولون إقحامي في مقارنات مع بيليه هذه مقارنات سخيفة، كل لاعب له أسلوبه ومسيرته الخاصه، أنا لا أهتم بالمقارنات".