ميسي مع الهلال.. أنباء عن مفاجأة مدوية في ديربي الرياض
ألمحت عدة تقارير سعودية عن مفاجأة ربما ستحدث في بطولة كأس موسم الرياض بمشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بقميص الهلال في مواجهة النصر، بالمباراة الأخيرة للبطولة.
وكان الهلال دخل في مفاوضات قوية مع ليونيل ميسي، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، إلا أن النجم الأرجنتيني فضّل الرحيل للدوري الأمريكي.
وانطلقت مباريات كأس موسم الرياض، يوم الإثنين، بلقاء جمع إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ميسي بنظيره الهلال، حيث فاز "الزعيم" بنتيجة (4-3).
ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية، غدًا الخميس، والتي أطلق عليها "الرقصة الأخيرة، حيث ستشهد مواجهة بين النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، وإنتر ميايمي بقيادة ميسي، على ملعب "المملكة أرينا".
وتُلعب هذه المباراة بعنوان "الرقصة الأخيرة"، إذ من المتوقع أن يكون هذا اللقاء هو الأخير بين ميسي ورونالدو بعد سنوات طويلة من التنافس.
وتختتم فعاليات البطولة الخميس الـ8 من فبراير المقبل بديربي الرياض بين الهلال والنصر، حيث سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.
كيف انطلقت التقارير؟
وجاء انطلاق التقارير والأنباء التي تفيد بارتداء ميسي قميص الهلال إثر صورة نشرها تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه على منصة "إكس"، وتجمع بين فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، وليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، وعلق عليها قائلًا: "Big Time"، وهو ما ربطه البعض بإمكانية لعب ميسي في المواجهة المقبلة بقميص "الزعيم".
وجاءت التقارير أيضًا متوافقة مع تصريحات لويس كاسترو، مدرب النصر، الذي لم يؤكد مشاركة رونالدو ضد ميسي في مواجهتهما، غدًا الخميس، بسبب مواصلة النجم البرتغالي عملية التأهيل والتعافي من الإصابة في القدم.
قال كاسترو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كريستيانو رونالدو في المرحلة الأخيرة من التأهيل، وسيكون جاهزًا مع الفريق في أقرب وقت ممكن".
ولكن البعض دحض هذه التقارير، موضحين أن تركي آل الشيخ يخص بكلمة "Big Time"، هو اسم البودكاست الخاص بالإعلامي المصري عمرو أديب، والذي كشف عن ظهور ميسي في إحدى حلقات البرنامج، الذي من المقرر أن يعرض قريبًا.
كما إن ميسي مرتبط مع فريقه بجولة أخرى آسيوية، حيث سيلعب مع إنتر ميامي ضد فريق هونغ هونغ يوم الـ4 من فبراير المقبل، ويختتم الجولة بلقاء فيسيل كوبي الياباني يوم الـ7 من الشهر ذاته بطوكيو، وهو ما يعني عدم تواجده في السعودية قبل المباراة المنتظرة في "ديربي الرياض" بين الهلال والنصر.
تاريخيًّا التقى ميسي ورونالدو في 39 مباراة بكل البطولات، بواقع 17 مواجهة في الدوري الإسباني، و7 مرات في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس الملك الإسباني و6 في كأس السوبر، فضلًا عن مباراتين وديتين مع المنتخبات، ومباراة في كأس موسم الرياض.
20 انتصارًا كانت حصيلة ميسي، في حين حقق رونالدو الفوز في 13 مباراة، أما التعادل فخيّم على مجريات 6 مواجهات بينهما.