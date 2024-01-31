ميسي مع الهلال.. أنباء عن مفاجأة مدوية في ديربي الرياض

ألمحت عدة تقارير سعودية عن مفاجأة ربما ستحدث في بطولة كأس موسم الرياض بمشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بقميص الهلال في مواجهة النصر، بالمباراة الأخيرة للبطولة.

وكان الهلال دخل في مفاوضات قوية مع ليونيل ميسي، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، إلا أن النجم الأرجنتيني فضّل الرحيل للدوري الأمريكي.

وانطلقت مباريات كأس موسم الرياض، يوم الإثنين، بلقاء جمع إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ميسي بنظيره الهلال، حيث فاز "الزعيم" بنتيجة (4-3).