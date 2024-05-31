الهلال يغري برشلونة ونجمه بعرض لا يُقاوم

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية عن عرض ضخم من جانب إدارة الهلال للفوز بخدمات النجم البرازيلي رافينيا في الموسم المقبل.

وقدم الهلال، بحسب الصحيفة الإسبانية، عرضًا للفوز بخدمات رافينيا لا يقل عن 100 مليون يورو وهو ما يتجاوز ما دفعه برشلونة للفوز بخدمات اللاعب حين تعاقد معه من ليدز يونايتد الإنجليزي في صيف 2022.

ويتقاضى اللاعب، بحسب العرض المقدم من الهلال، ضعف راتبه الحالي مع برشلونة.