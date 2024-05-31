الهلال يغري برشلونة ونجمه بعرض لا يُقاوم
بدأ مسؤولو نادي الهلال السعودي التحرك نحو حسم صفقة هجومية من العيار الثقيل في الموسم المقبل.
وترغب إدارة الهلال في التحرك مبكرًا في هذا الإطار من أجل تدعيم الصفوف قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد الذي يشهد مشاركة 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم وعلى رأسهم ريال مدريد الإسباني والعديد من الفرق الكبرى.
وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية عن عرض ضخم من جانب إدارة الهلال للفوز بخدمات النجم البرازيلي رافينيا في الموسم المقبل.
وقدم الهلال، بحسب الصحيفة الإسبانية، عرضًا للفوز بخدمات رافينيا لا يقل عن 100 مليون يورو وهو ما يتجاوز ما دفعه برشلونة للفوز بخدمات اللاعب حين تعاقد معه من ليدز يونايتد الإنجليزي في صيف 2022.
ويتقاضى اللاعب، بحسب العرض المقدم من الهلال، ضعف راتبه الحالي مع برشلونة.
ورغم أن رافينيا رفض من قبل عرضًا للرحيل للدوري السعودي، إلا أن عرض الهلال الحالي قد يغير أفكار النجم البرازيلي نحو الذهاب لدوري روشن في الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لن يتعجل في حسم مصير لاعبه إلا بعد بطولة كوبا أمريكا التي تقام في الأسابيع المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية بخلاف استطلاع رأي المدرب الجديد الألماني هانز فليك.