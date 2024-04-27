محمد صلاح وكلوب يتجاهلان بعضهما عقب مباراة ليفربول ووست هام (فيديو)
رصدت كاميرات الجماهير في المدرجات موقفا يبدو أنه سيكون مشتعلا للغاية بين الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، والدولي المصري محمد صلاح.
ودخل صلاح، في مشادة كلامية قوية مع مدربه، قبل لحظات من مشاركته كبديل في مباراة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.
وشارك صلاح كبديل في مباراة بالدقيقة 79 بعد لحظات قليلة من اهتزاز شباك ليفربول بالهدف الثاني من رأسية سجلها، ميشائيل أنطونيو.
والتقطت الكاميرات مشادة كلامية غاضبة بين صلاح وكلوب على الخط قبل نزول الفرعون المصري، ويبدو أنهما كان يتحدثان عن الهدف.
وبدا الدولي المصري غاضبًا للغاية في حديثه مع كلوب الذي بدأ الكلام مع جناح ليفربول قبل نزوله بثوانٍ قليلة للغاية.
ولم ينتهِ الحوار بين الطرفين إلا من خلال تدخل من البديل الآخر، داروين نونيز، على خط التماس قبل تحول الأمر إلى أزمة بين الثنائي.
وعقب المباراة، ظهر أمر آخر أكثر غرابة حيث تجاهل صلاح وكلوب تحية بعضهما البعض، وسارا بجوار بعض دون أن يتكلما، واستمر كلوب في احتضان اللاعبين الآخرين.
وتضاءلت فرص ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، بعدما التعادل مع مضيفه وست هام يونايتد 2-2، مساء السبت.
وسجل هدفا ليفربول أندي روبرتسون، ولاعب وست هام توماس سوتشيك (بالخطأ في مرماه)، فيما أحرز غارود بووين وميكاييل أنتونيو لوست هام.
ورفع الريدز رصيده إلى 75 نقطة، بفارق نقطتين خلف آرسنال، ونقطة واحدة وراء مانشستر سيتي والذي يمتلك مباراة مؤجلة.