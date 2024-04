محمد صلاح وكلوب يتجاهلان بعضهما عقب مباراة ليفربول ووست هام (فيديو)

At the end of the game, Klopp and Salah ignore each other as they cross paths, Klopp went on to hug other players. #liverpool #salah



Salah discutiu com Klopp na hora de entrar no segundo tempo. Parecia querer ter entrado antes.

Aqui, depois do jogo parecem ignorar um ao outro. pic.twitter.com/Q59BnlBDzK