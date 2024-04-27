محمد صلاح وكلوب يتجاهلان بعضهما عقب مباراة ليفربول ووست هام (فيديو)

رصدت كاميرات الجماهير في المدرجات موقفا يبدو أنه سيكون مشتعلا للغاية بين الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، والدولي المصري محمد صلاح.

ودخل صلاح، في مشادة كلامية قوية مع مدربه، قبل لحظات من مشاركته كبديل في مباراة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وشارك صلاح كبديل في مباراة بالدقيقة 79 بعد لحظات قليلة من اهتزاز شباك ليفربول بالهدف الثاني من رأسية سجلها، ميشائيل أنطونيو.

والتقطت الكاميرات مشادة كلامية غاضبة بين صلاح وكلوب على الخط قبل نزول الفرعون المصري، ويبدو أنهما كان يتحدثان عن الهدف.